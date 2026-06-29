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廖先翔父涉竊佔4筆國有地 士院一審判刑8月
國民黨立委廖先翔父親廖正良被控涉竊佔國有地經營停車場，其中13筆土地，檢方予以不起訴處分，另外4筆被檢方依竊佔罪起訴。士林地方法院今天依竊佔罪判處廖正良有期徒刑8月。可上訴。
媒體於民國113年間揭露廖先翔父親廖正良在新北市汐止區茄苳路、新台五路等地違規經營停車場，涉及違法侵佔國有地，引發爭議。廖先翔當時透過聲明指出，停車場土地為父親向地主合法承租作為停車場經營，承租土地一旁為國有地，並未與承租土地有實體格柵區分。
財政部國有財產署北區分署認為，廖正良無合法使用權，涉嫌自110年3月間，以鋪設擋土石塊、瀝青路面的方式於國有地上經營停車場，因此對其提告刑法竊佔罪；此外，士林地檢署於媒體揭露後，隨即主動簽分他案偵辦。
士檢認為，停車場使用的13筆地號未在國有地上，113年12月間以罪嫌不足不起訴處分；檢方另查出廖正良涉嫌竊佔4筆由國有財產署及交通部公路局管理的土地，去年12月間起訴廖男。
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