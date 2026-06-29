非法出口高階AI伺服器案 檢再發動搜索…美超微台分公司、上櫃公司入列

游姓、王姓和陳姓男子在台採購超過50台美超微電腦公司高階AI伺服器，涉嫌用不實文件申報出口，5月21日遭法官裁定羈押禁見。檢方偵辦月餘，今天發動第2波搜索，約談6名被告偵訊中。

美國司法部門3月19日起訴美超微共同創辦人廖益賢、台灣區業務經理張瑞滄及協助轉運外部承包商孫廷偉，他們涉嫌透過一家東南亞公司，違反美國出口管制規範轉運設備，將美國人工智慧（AI）技術轉移至中國大陸。廖等人否認犯罪，全案由美國法院審理中。

海巡署偵防分署基隆查緝隊接獲走私案件情資，查出游男等人涉嫌以不實文件資料申報出口，將高階AI伺服器輸往中港澳地區。基隆地檢署指揮海巡署、刑事局和新北市、台北市、台中市、基隆市警方組成的專案小組偵辦，5月20日展開搜索行動。

檢方懷疑游男等人在台購得美超微生產、搭載輝達高階AI晶片的伺服器後，以虛偽申報最終目的地，或是申報型號與實際型號不符的手法，轉賣給中港澳業者，聲押3嫌，法官認3嫌涉犯偽造文書等罪嫌重大，且有逃亡、湮滅證據、勾串共犯及證人可能，裁定羈押並禁止接見通信、收授物件。

基隆地檢署今天表示，在檢視、分析相關事證後，認定王男等6人也涉嫌偽造文書、背信等罪嫌，今日指揮法務部調查局台北市調查處、海巡署基隆查緝隊、基隆市警局刑事警察大隊，前往6人居所及所屬3公司共12處地點執行搜索，並約談6人到案說明。

據了解，檢方依據事證，認為美超微台灣分公司和美光代理商、上櫃公司青雲科技也疑涉入本案遭搜索。青雲已發布重大訊息，表示配合檢調單位搜索調查事宜，對公司財務業務無重大影響。

基隆查緝隊表示，台灣為全球高科技產業重鎮，法規遵循攸關國家安全與國際誠信，對於任何企圖竊取核心關鍵技術，或協助不法集團鋌而走險不法分子，將從嚴偵辦。本案為國內海巡與檢、警、調跨機關合作，首次查辦AI晶片「走私內鬼」，全力捍衛我國科技產業，確保「國安、治安、平安」三安任務目標，守護社會治安。

游姓、王姓和陳姓男子涉嫌用不實文件申報出口，疑將單台市價逾千萬元的美超微高階AI伺服器，運到中國大陸和港澳地區，法官5月21日裁定羈押禁見。記者邱瑞杰／翻攝`

游姓、王姓和陳姓男子涉嫌用不實文件申報出口，疑將單台市價逾千萬元的美超微高階AI伺服器，專案小組搜索時查扣現金900多萬元。記者邱瑞杰／翻攝`