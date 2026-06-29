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學甲爐碴案郭再欽遭重判 法院：棄置、填埋非屬再利用行為

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

南檢偵辦3年，認定明祥馨公司涉收受爐碴後，沒確實破碎就填埋，違法在學甲農地等填埋68萬多公噸，依違反廢棄物清理法等罪嫌起訴民進黨前中執委郭再欽等8人，經近4年審理，台南地院今下午宣判，認郭再欽犯非法清理廢棄物等罪應執行8年6月，得易科罰金部分則應執行2年2月。

台南地院指出，郭再欽犯修正前廢清法中非法清理廢棄物罪共7罪，各處2年、2年4月、1年6月、1年10月、1年6月、2年2月、1年8月；又犯公司法中未實際繳納股款罪處6月，又犯修正前廢清法中申報不實罪共17罪，各處3月(11次)、5月(6次)；又犯商業會計法中填製不實會計憑證罪共12罪，各處4月(3次)、5月(9次)。

其中，非法清理廢棄物共7罪，不得易科罰金應執行8年6月；得易科罰金罪，應執行2年2月，以1000元折算1日。

然而，最為關鍵的廢棄物清理部分，台南地院指出，郭再欽等人均否認此部分犯行，惟本案土地均經檢察官、南區督察大隊等挖掘出掩埋於地層底下爐碴產出物等情，均為郭再欽等人所不爭執。

台南地院指出，爐碴是煉鋼業事業廢棄物，依經濟部及歷年公告事業廢棄物再利用種類及管理方式，可知爐碴僅得為非農業用地工程填地材料，若用於農業用地工程填地材料，即屬非法使用。明祥馨雖有再利用核可，也有購入再利用製程需要的機器，惟因技術問題而無法產出優良品質水泥製品，或水泥製品成本過高致產出產品無銷售去路問題，所以將爐碴產出物棄置於明祥馨周邊及分別填埋在本案土地，非屬事業廢棄物再利用行為，因而適用廢棄物清理法相關處罰規定。 

台南地院表示，依大灣段農地購地流程及資金流向，足認該購地款項並非馬姓男子出資，而是由郭再欽全數支付，對照土地歷史航照圖及谷歌地球衛星照片，顯示郭再欽在支付105萬元訂金之後，即開始在農地填埋爐碴，可見郭再欽以自己名義購入農地時已經開始作為填埋爐碴用，馬僅購地人頭。

另依相關供述，並參照賴姓男子、魏姓女子、郭再欽為明祥馨三大股東，原超翔公司員工均轉至明祥馨工作等情，足認郭再欽等人因超翔公司爐碴事件，均明知爐碴不得填埋於農地，郭再欽對於賴及魏女租用明祥馨廠房原因，即是因為爐碴工業不能設立、填埋在農業區，知之甚詳，仍指示林姓男子將明祥馨篩分後爐碴或品質不佳產品掩埋、堆置在大灣段農地。

台南地院表示，依興業段土地購買、付款過程，均複製大灣段土地購買、付款模式，可見馬僅是購地人頭，郭再欽實為土地實質管領人；當時明祥馨再利用技術仍不純熟，所施做爐碴產出物並無市場價值，雖有生產，但數量甚少，絕大部分都是品質不良爐碴產出物或直接就是未經處理爐碴。

台南地院認為，國有土地804-2地號經挖驗確認有填埋爐碴情形，而興業段804、804-1等地號土地於鑑界後，即在804-2土地周圍設立圍牆，況804-2地號土地開挖下深至約2公尺為爐碴，顯然是刻意掩埋，應認是郭再欽等人於2012年2、3月填埋爐碴時，故意越界堆置爐碴在804-2號土地。

台南地院審酌，郭再欽因見魏女、賴爐碴生意有利可圖，竟聯合魏女、賴以明祥馨公司名義，收受上游廠商爐碴，再與馬姓、林姓等人以收購農地、或租或買工業用地手段，指示林、王姓男子等人將鋼鐵廠收購爐碴回填於農地及工業用地，並刻意挖掘2、3公尺深坑回填更多廢棄物，再覆蓋土壤，非法提供土地回填、清除、處理廢棄物，嚴重影響環境衛生，危及生態。之後，轉手將填埋爐碴土地以高價出售，反覆利用該手法，牟取暴利，惡性非輕。

台南地院指出，爐碴是煉鋼業事業廢棄物，依經濟部及歷年公告事業廢棄物再利用種類及管理方式，可知爐碴僅得為非農業用地工程填地材料，若用於農業用地工程填地材料，即屬非法使用。聯合報系資料照
台南地院指出，爐碴是煉鋼業事業廢棄物，依經濟部及歷年公告事業廢棄物再利用種類及管理方式，可知爐碴僅得為非農業用地工程填地材料，若用於農業用地工程填地材料，即屬非法使用。聯合報系資料照

郭再欽 廢棄物

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