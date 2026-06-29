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暗夜侵入公園傾倒廢棄物 苗栗檢警查獲環保蟑螂集團送辦

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣造橋鄉朝陽村自然運動公園，去年七月陸續遭不法人士趁深夜載運廢棄物進入傾倒，現場甚至出動怪手挖坑掩埋，當時埋伏警方逮捕陳姓等4名犯嫌，並查扣涉案車輛及機具，檢警花一年溯源追查，終查獲幕後張姓主嫌及共犯共6名，依違反廢棄物清理法等罪嫌移送檢方偵辦。

據了解，竹南警方於去年7月19日接獲情資，指稱造橋鄉朝陽村自然運動公園一帶，疑有不法環保蟑螂團夥利用深夜出動大型曳引車及怪手非法傾倒廢棄物。

翌日凌晨2時48分許，埋伏警網發現多名犯嫌駕駛曳引車載運廢棄物駛入現場，並以怪手配合作業，準備將車斗內廢棄物倒入預先挖設的坑洞掩埋，當場依法逮捕涉案人員。

由於該處並非合法廢棄物處理場所，且現場已有遭人非法棄置情形，經會同苗栗縣政府環境保護局、竹南地政事務所等相關單位會勘，現場所載為事業廢棄物，包含生活垃圾、金屬物、土石及營建混合物等。

再經開挖、採樣及鑑界作業清查，發現除地面堆置廢棄物外，另於地下約3.7公尺處發現疑似掩埋廢棄物，內含廢塑膠片、廢木材、廢水管及太空包等物，顯示不法集團疑有以夜間、偏僻地點及機具掩埋等方式，規避查緝、非法處理廢棄物情形。

警方表示，經專案小組擴大偵辦，抽絲剝繭、交叉比對相關資料，逐步鎖定張姓主嫌及共犯，近日陸續執行搜索及通知，查獲遭通緝的張姓主嫌及其餘共犯，查扣手持及車用無線電等證物，順利瓦解以張姓主嫌為首的非法集團，後續將持續向上溯源追查廢棄物來源、運輸路線及有無其餘共犯，以徹底斬斷非法清運、傾倒及掩埋的犯罪鏈。

去年七月間，造橋鄉朝陽村自然運動公園遭不法人士趁深夜載運廢棄物進入傾倒，現場甚至出動怪手挖坑掩埋。圖／警方提供
去年七月間，造橋鄉朝陽村自然運動公園遭不法人士趁深夜載運廢棄物進入傾倒，現場甚至出動怪手挖坑掩埋。圖／警方提供

苗栗縣 廢棄物

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