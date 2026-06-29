學甲爐碴案郭再欽遭判8年半…藍營批刑度過輕 綠營指尊重司法

學甲爐碴案一審判決今出爐，涉案的民進黨前中執委郭再欽遭判刑8年半、2年2個月，引發藍綠隔空交鋒。國民黨台南市議會黨團認為，刑度過輕，且郭再欽另涉多起案件，呼籲法院裁定配戴電子腳環、防止潛逃；民進黨團則回應，相信法院會依法公正審理。

國民黨團發言人、市議員蔡育輝說，民進黨前中執委郭再欽涉犯多項罪名，不得易科罰金部分今遭判刑8年半，可易科罰金部分則判刑2年2月，雖然判決結果有一定程度回應社會期待，但他認為整體刑度仍過輕。

蔡育輝指出，郭再欽除本案外仍涉及多起司法案件，包括台南市議會正副議長賄選案、台鹽光電綠能弊案及土地超貸違反銀行法等案件，官司纏身，且以郭再欽為核心衍生的黑金政治及黨政勾結問題，至今仍盤根錯節在台南市，甚至與民進黨高層關係密切。

蔡育輝認為，法院應比照柯文哲、蔡正元等案件，裁定郭再欽配戴電子腳環，加強科技監控，防止其出境、出海或潛逃，以確保後續偵查、審判及執行程序得以順利進行。

國民黨市議員蔡宗豪也說，學甲爐碴案是不法獲利高達21億元的重大環境犯罪，涉案人非法掩埋廢棄物、危害國土與市民健康，司法依法應重判。蔡宗豪更批評，黑金利益流入政治，成為台南揮之不去的標籤，呼籲市府應強制要求清運、嚴防涉案人脫產，追回復原費用，還給台南市民公道。