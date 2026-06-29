孫安佐羈押42天獲100萬交保 法院諭知理由曝

網紅孫安佐等人因拍攝噴火槍測試影片，分別遭檢方依恐嚇公眾等罪起訴、緩起訴，孫另因涉嫌持有具殺傷力槍械遭訴，他羈押中今移審士林地院，法官審理後諭知100萬元交保，限制住居、出境出海，不得接觸其餘3名同案被告。

法官諭知，孫對檢方起訴的犯行，僅認持有經公告查禁的模擬槍，其餘皆否認，但有同案被告、證人證述、檢方勘驗報告、槍支鑑定報告等，足認孫犯嫌重大。

此案檢方已偵查完畢，證人已具結作證，槍支已扣案，但孫2018年3月曾在美國因非法持有槍支零件而遭美方判刑並執行，同一事實雖經我國法院判決公訴不受理確定，孫卻仍於2018年至2019年間上網購買槍支，足認有反覆實施持有具殺傷力槍支罪之虞。

考量孫已遭羈押一段時日，理當有所警惕，准予具保100萬元免予羈押，期間限制住居、限制出境出海、不得接觸其餘3名同案被告。

法院審理時，孫安佐自稱只是做實驗、拍影片，期間有避開人車，也因其對噴火槍有一定程度掌握，可控制火焰避免傷人，相關影片還有加上「安全第一、請勿模仿」警語，否認有公共危險、恐嚇公眾犯行。

孫也對警方做出的槍支鑑定報告存疑，尤其是瓦斯霰彈槍「根本沒撞針」，希望再次送驗，若鑑定無誤，願認罪。對於羈押與否，他說「希望能交保，我能說的都說了，能扣的都扣了」。

孫委任律師翁栢垚辯護，翁表示，拳願公司邱姓負責人及江姓攝影師等人已到案，現在狀況與偵查時不同，孫的供述未牴觸他人，且持槍部分屬個人涉案，無勾串、滅證之虞；孫剛從美回台時涉刑案，當時刑責更重仍積極配合，且家人都在台灣，無逃亡之虞​。

孫選在無人處實驗拍片，片中無恐嚇任何人，顯無恐嚇公眾犯意；霰彈槍會驗出具殺傷力，卻在「LOW POWER」時顯示殺傷力最大，可能是警方誤認該槍是另把具爭議、曾有無罪判例的瓦斯槍，縱使該槍具殺傷力，孫也認為該槍無殺傷力，進而無相關犯意；涉案噴火槍已遭扣，孫應無再犯之虞。

檢方則表示，孫犯嫌重大，對否認大部分犯行，槍支部分已有鑑定書證明具殺傷力，所犯是最輕本刑3年以上之罪，孫過往有旅外經驗，足認有逃亡之虞。

相關通訊紀錄顯示，共犯陳昱中曾要求孫滅證，且孫對犯行大多避重就輕，難保孫不會與共犯串證明；孫曾在美國因恐怖威脅遭判刑，仍不知悔改上網買槍涉犯此案，足認有反覆實施同罪可能性。