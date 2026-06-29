快訊

孫安佐羈押42天獲100萬交保 法院諭知理由曝

蔡阿嘎二度道歉！認貼標籤讓討論失焦 親吐「我需要深刻反省」

影／疑路口搶快釀禍！計程車左轉撞飛機車 騎士噴越安全島陷昏迷

聽新聞
0:00 / 0:00

涉詐欺、侵占逾5億元 余姓金融名人遭訴

中央社／ 台北29日電

67歲的金融名人余金寶涉嫌利用台玻集團林姓總裁有借貸資金需求，向英國籍商人借款，從中詐取佣金另侵占借款利息，合計超過新台幣5億元。台北地檢署今天依詐欺、侵占等罪嫌起訴余男。

根據起訴書，余金寶是英屬維京群島偉章公司負責人，也是立基發展、渥德美等多家公司的實際負責人，他於民國112年間得知台玻集團總裁（實聯精密化學董事長）林伯實有借貸資金的需求，在結識頗有資力的英國籍商人夏姓男子後，居間仲介借款事宜。

檢方指出，余男於112年9月間持已協議作廢的借款契約書，向夏男佯稱自己借款1000萬美元給林伯實，誘使夏男跟進借款1000萬美元給林男。余金寶因此賺取150萬美元的仲介佣金。

112年12月間，余男得知夏男有意投資某家公司，佯稱夏男可與林男各出資3700萬美元，並指自己可借款1500萬美元給夏男作為出資款項，誘使夏男匯款1200萬美元給林男，藉此詐得180萬美元的佣金。

檢方查出，余男又於113年間涉及另5起詐騙、侵占案件，犯罪所得折合新台幣5億2406萬餘元。直到夏男於去年間發現有異，自行與林男聯絡後才發現受騙，報案處理。

詐騙

延伸閱讀

金融名人余金寶收台玻總裁林伯實佣金 詐外商5.2億餘元起訴

空殼公司狂撈綠能財、逃漏稅 假發票詐領桃市環保局4776萬補助

Uber Eats第三方支付平台爆漏洞…假訂單詐千萬 主謀聲押禁見

調查局破洗錢255億 會計師、銀行人士涉詐情形加深

相關新聞

國小師虐打生殖器呼巴掌…害男童1天昏厥20次 除入獄還得賠217萬

台北市某國小音樂男老師劉育嘉托五年級男童照顧自己剛入學的一年級兒子，劉認為男童未盡全力，以鼓棒虐打男童生殖器到破皮、毆打後腦勺、大小腿骨、爆粗口，害男童身心俱創，曾經一天暈厥20次，法院判刑4年半定讞。民事部分，一審判劉應賠償677萬餘元，二審改判賠償217萬餘元，最高法院駁回上訴，全案確定。

砍死河智媛前老闆！凶手「替前女友出氣」卻狂刪LINE 法院延押

「無限夢想老公司」老闆詹智能曾簽下韓國啦啦隊女神河智媛，去年8月間在台中市豐原區一間超商外，遭台北市黃姓男子持刀砍死，黃男行凶後一小時投案，辯稱「替前女友出氣」，檢方依傷害致死罪起訴後，黃男遭法院羈押迄今，因羈押期將屆滿，法官審酌，黃男犯後刪除關鍵證人通話紀錄，有勾串證人、逃亡之虞，裁定從今年7月2日起延押2月。

孫安佐羈押42天獲100萬交保 法院諭知理由曝

網紅孫安佐等人因拍攝噴火槍測試影片，分別遭檢方依恐嚇公眾等罪起訴、緩起訴，孫另因涉嫌持有具殺傷力槍械遭訴，他羈押中今移審士林地院，法官審理後諭知100萬元交保，限制住居、出境出海，不得接觸其餘3名同案被告。

孫安佐起訴移審士林地院　法官諭知100萬交保、限制住居禁出境出海

網紅孫安佐等人因拍攝噴火槍測試影片，分別遭檢方依恐嚇公眾等罪起訴、緩起訴，孫另因涉嫌持有具殺傷力槍械遭訴，他羈押中今移審士林地院，法官審理後諭知100萬元交保，限制住居、出境出海，不得接觸其餘3名同案被告。

孫鵬帶100萬保釋金到士院 幫兒子孫安佐交保

演員孫鵬、狄鶯的兒子孫安佐（已改名孫健豪）和陳姓男子涉於溪畔測試自製噴火槍，並在社群平台上張貼影片，且持有非制式霰彈槍、空氣槍等。士林地檢署5月間聲請禁見孫男獲准，下午依槍砲彈藥刀械管制條例、刑法恐嚇公眾等罪起訴孫男，並移審法院。士林地方法院下午4時召開羈押庭，裁決孫安佐100萬交保。孫鵬在下午五點多攜帶100萬保釋金到士院幫兒子孫安佐（已改名孫健豪）交保，進入法院時時全程低調不受訪。

台南學甲爐碴案 民進黨前中執委郭再欽一審重判8年半

南檢偵辦3年，認定明祥馨公司涉收受爐碴後，沒確實破碎就填埋，違法在學甲農地等填埋58萬多公噸，依違反廢棄物清理法等罪嫌起訴民進黨前中執委郭再欽等8人，台南地院歷經4年多審理，今下午5時宣判，郭再欽不得易科罰金部分判8年半，可易科金部分2年2月。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。