涉詐欺、侵占逾5億元 余姓金融名人遭訴

67歲的金融名人余金寶涉嫌利用台玻集團林姓總裁有借貸資金需求，向英國籍商人借款，從中詐取佣金另侵占借款利息，合計超過新台幣5億元。台北地檢署今天依詐欺、侵占等罪嫌起訴余男。

根據起訴書，余金寶是英屬維京群島偉章公司負責人，也是立基發展、渥德美等多家公司的實際負責人，他於民國112年間得知台玻集團總裁（實聯精密化學董事長）林伯實有借貸資金的需求，在結識頗有資力的英國籍商人夏姓男子後，居間仲介借款事宜。

檢方指出，余男於112年9月間持已協議作廢的借款契約書，向夏男佯稱自己借款1000萬美元給林伯實，誘使夏男跟進借款1000萬美元給林男。余金寶因此賺取150萬美元的仲介佣金。

112年12月間，余男得知夏男有意投資某家公司，佯稱夏男可與林男各出資3700萬美元，並指自己可借款1500萬美元給夏男作為出資款項，誘使夏男匯款1200萬美元給林男，藉此詐得180萬美元的佣金。

檢方查出，余男又於113年間涉及另5起詐騙、侵占案件，犯罪所得折合新台幣5億2406萬餘元。直到夏男於去年間發現有異，自行與林男聯絡後才發現受騙，報案處理。