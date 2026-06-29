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台南學甲爐碴案 民進黨前中執委郭再欽一審重判8年半及2年2個月

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

南檢偵辦3年，認定明祥馨公司涉收受爐碴後，沒確實破碎就填埋，違法在學甲農地等填埋68萬多公噸，依違反廢棄物清理法等罪嫌起訴民進黨前中執委郭再欽等8人，台南地院歷經4年多審理，今下午5時宣判，郭再欽不得易科罰金部分判8年半，可易科金部分2年2月。

檢方指出，2016年間前案雖獲不起訴處分，惟2020年經開挖後發現深度、範圍均超過前案，且主客觀均屬廢清法所定義廢棄物，且在行銷過程存有嚴重造假不實等事證，屬於新證據、新事實而重行起訴。

檢方表示，本案於2019年經地方里長及民意代表檢舉，南檢分案重啟調查。其中，新檢舉部分的農地，經挖驗確實有填埋電弧爐爐碴，接手檢察官因同時偵辦後壁區爐碴案，發現後壁案的涉案人賴姓男子，也是學甲案的關係人，認兩案有密切關聯性。

因事隔10年，相關證物均已發還當事人，檢方以兩案的原始卷宗為起點，重行全面調取並比對分析後，發現涉及後壁區爐碴案的超翔公司，2009年因88水災爐碴溢流，導致後壁區的爐碴篩分場無法繼續經營。

經找到事業遭遇瓶頸的明祥馨公司學甲廠地，郭再欽同意將爐碴篩分場移轉至明祥馨公司廠房，並借用他的名義經營。之後，郭發現有利可圖，也入股爐碴事業。

檢方發現，郭、賴等人明知弧爐爐碴不能填埋於農地，卻貪圖厚利，由郭再欽利用擔任學甲農會理事之便，取得大灣段靠將軍溪農地，並僱用他人運送明祥馨從鋼鐵廠取得的爐碴至農地填埋。

之後，郭為貪圖繼續收取鋼鐵公司清除爐碴給付的厚利，並為方便違法去化大量爐碴，逃避爐碴貯存量不能多於前6個月的銷售量，以及應付台南市政府環保局的稽查，又購買工廠土地或占用國有地填埋，並虛報爐石再利用產品去向，掩飾他的非法犯行。

案經台南地檢署調查後，查出明祥馨涉嫌收受爐碴後未確實破碎，出廠者為未妥善處理廢棄物而非產品。回填深度過深故意掩埋處理爐碴。南檢依涉嫌違反廢棄物清理法、申報不實、竊占罪等罪嫌將負責人郭再欽等8人提起公訴。

郭再欽主張，因掛名明祥馨負責人，認對公司申辦不實、商業會計法及稅捐稽徵法等部分認罪，但對涉廢清法部分，郭等人均不認罪。

他喊冤，檢方認他以同案被告馬男為人頭買農地填埋爐碴是不實起訴。他說，明祥馨經環保局、工業局多次稽查，未曾聽說整地違法，也認為合法使用，且認為該商品是合法，至於身為人頭負責人，公司行政上的瑕疵，也會負起負責人應該負的責任。

他表示，爐碴再利用商品是一個產品，不是有毒廢棄物，且公共工程也在使用，希望法官給予公平對待，在廢清法部分判無罪。

郭再欽於辯論時表示，因掛名明祥馨負責人，認對公司申辦不實、商業會計法及稅捐稽徵法等部分認罪，但對涉廢清法部分，郭等人均不認罪。圖／本報資料照
郭再欽於辯論時表示，因掛名明祥馨負責人，認對公司申辦不實、商業會計法及稅捐稽徵法等部分認罪，但對涉廢清法部分，郭等人均不認罪。圖／本報資料照

台南 郭再欽

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