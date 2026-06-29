戶政辦完離婚也沒用！證人少做1動作 反悔夫獲判離婚無效

南投一對夫妻到戶政事務所辦妥離婚，男方事後反悔，但女方不願復合重辦結婚登記，男方打官司主張離婚無效，指2名證人是被拜託簽名。法官認為，證人須了解雙方確有離婚真意，但證人沒問另一方，離婚應屬無效，判決婚姻關係存在。

判決書指出，這對夫妻結婚8年多且育有兩子女，因故兩人協議離婚，並在去年9月帶著已有2名證人簽名的離婚證書，一起到戶政事務所辦妥離婚登記；不料，男方事後反悔不想離婚了，向女方提出復合卻遭拒，為此打官司主張離婚無效。

男方為恢復兩人婚姻關係，特別找律師諮詢後，決定透過民事訴訟，請法官確認兩人婚姻關係存在；他主張，他拜託2名友人在離婚證書上簽名，但2人其實不知道離婚詳情，也沒問過他的妻子，因此與民法第1050條規定的離婚要件不符。

女方則表示，兩人商討離婚來回溝通將近9個月，共同做出離婚決定，並談妥由她準備離婚協議書，男方找離婚證人簽名，離婚協議書是男方確認內容後簽名，2名證人也是看過協議書，應該充分了解兩造離婚真意，簽完名才會交給男方。

南投地院法官認為，離婚法定書面雖未要求證人簽名須在現場，但必須親見或親聞當事雙方確有離婚真意，而2名證人具結不知離婚詳情，也沒問過另一方，違反離婚證人要件，依民法第73條規定應屬無效，判決婚姻關係繼續有效存在。