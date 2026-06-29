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7度酒駕入獄、5次拒測挨罰270萬 新北分署助中年酒駕慣犯戒酒

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市一名林姓中年男子嗜酒成性，曾因酒駕入監服刑7次，又因拒絕酒測且無照駕駛遭開罰5次，經加倍裁處罰鍰，金額合計高達270萬元，最後與行政執行署新北分署懇談後，除表達願分期繳納的誠意，也透過書記官得知衛生福利部設有酒癮治療費用補助方案並同意加入，希望能透過戒酒杜絕後患。

新北分署表示，林男先後於2019年8月、2024年6月間兩度、2024年8月及去年3月，5次騎機車行經新北市新莊、樹林及台北市萬華、大同等區，為警攔查而拒絕酒測，又因無照駕駛，且於10年內再犯，分別移雙北交通事件裁決處、所裁處18萬元、36萬元、54萬元、72萬元及90萬元罰鍰，最後1次也裁決自2064年8月後才能重新考駕照。

罰鍰部分經陸續移送新北分署執行，執行人員調查發現，林男自2007年12月至2021年3月，約13年3個月期間，共因酒駕觸犯刑法不能安全駕駛罪，入監服刑7次之多，每次刑期3月至20月不等，總計入監服刑達60個月之久，最後1次是在2022年10月間出獄。

林男坦言，自己酒癮大到實在無法克制，在監服刑期間曾嘗試戒掉酒癮，長達4、5年未再飲酒，某日酒癮突然又發作，將過去沒喝的酒一口氣全喝回來，不料又遇上酒測，因害怕再入監服刑而拒測，沒想到卻產生巨額罰鍰。如今已下定決心戒酒，目前自己未婚在工地打零工，月薪不到3萬元，且與生病的父親租屋同住，願意每月以3至4千元分期繳納，將來如戒酒成功，省下的酒錢也能多繳一些罰鍰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新北市一名林姓中年男子嗜酒成性，曾因酒駕入監服刑7次，又因拒絕酒測且無照駕駛遭開罰5次，最後合計金額高達270萬元，經新北分署懇談後願分期繳納，也主動願意加入酒癮治療費用補助方案杜絕後患。圖／新北分署提供
新北市一名林姓中年男子嗜酒成性，曾因酒駕入監服刑7次，又因拒絕酒測且無照駕駛遭開罰5次，最後合計金額高達270萬元，經新北分署懇談後願分期繳納，也主動願意加入酒癮治療費用補助方案杜絕後患。圖／新北分署提供

大同 酒駕 酒測

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