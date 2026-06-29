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北市前偵查隊長涉貪喝花酒 判刑10年6月、褫奪公權3年

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

已停職的前宜蘭縣羅東分局代理偵查隊長陳建志，被控在<a href='/search/tagging/2/北市' rel='北市' data-rel='/2/141228' class='tag'><strong>北市</strong></a>刑大偵二隊長期間接受地下匯兌業者提供的不正當利益，士林地檢署2024年起訴他<a href='/search/tagging/2/貪汙' rel='貪汙' data-rel='/2/110031' class='tag'><strong>貪汙</strong></a>。記者翁至成／攝影
已停職的前宜蘭縣羅東分局代理偵查隊長陳建志，被控在北市刑大偵二隊長期間接受地下匯兌業者提供的不正當利益，士林地檢署2024年起訴他貪汙。記者翁至成／攝影
台北市警局偵查隊前隊長陳建志遭控收賄、喝花酒等，士林地檢署前年偵結依貪汙罪嫌起訴陳及地下匯兌業者共3人，士林地院審理近2年，今偵結依違反貪汙治罪條例判陳徒刑10年6月，高、陳各判刑6月，理由待說明。

士林地院今午開庭宣判，陳建志犯貪汙治罪條例「違背職務收受不正利益罪」，判刑10年6月，褫奪公權3年，不法所得宣告沒收；高姓、陳姓地下匯兌業者共同犯貪汙治罪條例「對公務員交付不正利益罪」，各判刑6月、褫奪公權1年。

檢方起訴書指出，高姓男子等6名地下匯兌集團成員，2019年3月間因違反銀行法等案遭士林地檢署檢察官指揮刑事局第九大隊警方搜索；高同年5月透過他人引薦結識時任北市警刑警大隊偵查第二隊隊長陳建志。

陳雖知高等人被查獲後持續在雙北非法經營地下匯兌業務，卻未依法舉報查緝，反加以包庇。

陳為展現「特殊護航能力」，指示高預訂餐廳包廂以通訊軟體WeChat聯繫綽號「寶貝」的酒店經紀人員，安排5名妙齡女子到場一對一陪侍，2019年6月11日晚間藉慶祝升遷名義，邀請時任刑事局第九大隊3名隊員到場飲宴；高藉機向員警打探案情，也伺機拍下陳酒後放縱的照片留存。

陳後續見高信服於己，多次要求高指派方姓司機專車接送，多次在多家酒店飲宴並接受女陪侍招待，還要求高訂購泰國進口燕窩禮盒130盒供其作為中秋年節禮盒。

2019年12月17日晚上，高邀請陳建志到台北市松山區某酒吧飲酒，陳姓、丁姓集團成員也到場，4人1晚消費逾6萬元；席間陳建志告知大選前警方將大規模掃蕩地下匯兌業者，並具體指導規避查緝、滅證方式，如「警察會監聽」、「刪除手機及電腦資料」等。

隔日凌晨1時許，丁旋即透過通訊軟體Riot、暱稱「莖肛戰士」 傳訊給集團成員 要求「更換電腦」、「暫停跑外務」、「選前盡量不要碰面」等；當天下午陳建志又將警方查緝地下匯兌業者的相關新聞報導傳給高，反覆提醒高躲避查緝。

偵查中，陳建志坦承認識高等人，但不知道高職業為何，飲宴及禮品自己有付錢，但忘記確切多少錢，也沒留紀錄，坦承有傳送選前警方掃蕩地下匯兌集團的新聞給高，但忘記原因；高則證實受陳建志指導規避查緝方式，曾坦白仍在非法經營地下匯兌業務，當時陳主動表示可以引介刑事局警官。

檢方認定，陳建志涉嫌貪汙治罪條例「違背職務收受不正利益罪」、組織犯罪防制條例「包庇犯罪組織罪」，地下匯兌業者高男、陳男則涉嫌貪汙治罪條例「對公務員交付不正利益罪」，2024年8月偵結起訴。

士林地方法院。記者李隆揆／攝影
士林地方法院。記者李隆揆／攝影

貪汙 刑事局 北市

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