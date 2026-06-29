孫安佐羈押42天遭起訴今移審 士林地院下午4時開庭審理

士林地方法院今午4時將針對孫安佐開移審庭。記者李隆揆／攝影 網紅孫安佐等人因拍攝噴火槍測試影片，分別遭檢方依恐嚇公眾等罪起訴、緩起訴，孫另因涉嫌持有具殺傷力槍械遭訴，由於他被羈押至今已42天，今下午4時將移審士林地院開庭，決定是否延押。

士林地院表示，孫安佐案經檢方起訴送審，法院已分案完畢，承辦法官閱卷後，預定於今天下午4時開開庭審理。

檢方起訴指出，孫安佐（本名孫健豪）與其經紀人陳昱中今年多次在雙北的道路、步道、停車場等處測試噴火裝置，期間產生長距離、大範圍高溫火焰，以及燃燒後產生的大量黑煙、溢漏油氣，致生公眾往來危險。

拳願公司邱姓負責人與孫談定製作短影音，每支影片報酬5000元，江姓攝影師負責影片企劃、拍攝及後製；孫4月22日拍攝噴火槍測試影片時，由孫操作噴火槍、陳協助點火、江拍攝並後製，4人明知影片內容足以引發公眾恐慌並危害公共安全，仍於5月14日將影片公開上傳，孫因此獲得報酬2萬5000元。

檢警另查出，孫於2018至2019年間上網以1萬至2萬元價格向身分不詳的網友購買具殺傷力改造霰彈槍1把、具殺傷力制式空氣槍1把及公告查禁的仿造克拉克手槍模擬槍1把，持有至今年5月16日、5月18日遭警方查獲為止。

檢方認定孫安佐及其經紀人陳昱中共同涉犯刑法「妨害公眾往來安全」、「恐嚇公眾」等罪，孫另涉槍砲彈藥刀械管制條例「持有具殺傷力槍械」及「持有公告查禁模擬槍」等罪嫌，偵結依法起訴。

拳願公司邱姓負責人及江姓攝影師共同涉犯刑法「恐嚇公眾」罪嫌，緩起訴1年，處分確定起8個月內應支付公庫2萬元，並完成檢方指定的法治教育系列課程8小時。