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葛斯齊爆王定宇傳曖昧訊息遭求償 法院判免賠理由曝光

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

網紅狗仔葛斯齊在臉書爆料民進黨立委王定宇傳訊息給郭姓女子「我想要妳」對話截圖，影射私王私生活混亂，王告葛刑事誹謗，檢方處分不起訴。民事部分，王提告向葛求償180萬元，台北地方法院日前判決王敗訴，葛免賠，可上訴。

葛斯齊看不慣王定宇講港星劉德華是「媚共藝人」，2024年11月7日在臉書發表貼文、直播影片，公開王定宇傳「我想要妳」、「要穿怎樣來見我，拍給我看」給郭女的訊息截圖，事後持續評論，王定宇認葛斯齊影射他私生活混亂，涉犯加重誹謗罪。

葛斯齊辯稱2024年7月18日與郭姓女粉絲見面，郭女稱和王定宇很熟，提出與王定宇的LINE對話紀錄，他回想王在台南服務處被人潑漆、再比對王定宇LINE貼圖頭貼及臉書打卡時間，才在臉書刊載貼文和直播影片，檢方認為葛沒有主觀犯意，處分不起訴。

民事部分，王定宇提告求償180萬元，他主張葛言論除了包括「一位無法對家庭忠誠的立法委員」、「你比謝宜容還可惡悲哀」等偏激不堪言詞，六度以將關於他的私生活的不實言論公諸於世，侵害名譽權，提告請求賠償180萬元。

葛斯齊則反駁，他有向郭女、郭女前夫詢問事情經過，並取得對話截圖，以盡查證義務，且相關訊息涉及立委是否有人格或道德上瑕疵，屬公共利益，應讓選民得以知悉，王定宇明知對話截圖為真，卻公然說謊，實不足取。

法院開庭期間，葛斯齊曾表示郭女2024年7月19日傳與王定宇的對話截圖給他，同年11月12日再告訴他訊息不是真的，已對王定宇提告誣告、教唆偽證罪，也對郭女提告偽證罪。

台北地院指出，郭女在檢方偵查中證稱，王定宇是主動加她臉書好友，2024年7月中旬她和葛斯齊見面吃早午餐，她有將對話截圖傳給葛等語，法院認為葛貼文和直播引用郭女訊息，並非憑空捏造。

另從葛斯齊與郭女前夫訪談的錄音檔及譯文等，法院認定葛所述王定宇與郭女往來的事件，並非只有郭女單方面說詞，也有其他合理查證。北院指出，葛斯齊加入個人觀感，針對王定宇所做的其他評論，屬於對可受公評之事發表評論，並非單純貶抑王，應受憲法言論自由保障，判決王敗訴，葛免賠。

葛斯齊。圖／聯合報系資料照片
葛斯齊。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委王定宇。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委王定宇。圖／聯合報系資料照片

葛斯齊 王定宇 網紅

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