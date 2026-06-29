砍死河智媛前老闆！凶手「替前女友出氣」卻狂刪LINE 法院延押

台北市黃姓男子在去年8月間，涉嫌持刀殺死無限夢想公司老闆詹智能，詹送醫不治。圖／本報資料照 「無限夢想老公司」老闆詹智能曾簽下韓國啦啦隊女神河智媛，去年8月間在台中市豐原區一間超商外，遭台北市黃姓男子持刀砍死，黃男行凶後一小時投案，辯稱「替前女友出氣」，檢方依傷害致死罪起訴後，黃男遭法院羈押迄今，因羈押期將屆滿，法官審酌，黃男犯後刪除關鍵證人通話紀錄，有勾串證人、逃亡之虞，裁定從今年7月2日起延押2月。

判決指出，黃姓男子（42歲）涉在超商內對詹智能行兇，導致詹男重傷不治，涉犯刑法傷害致死罪，屬最輕本刑7年以上之重罪。黃男案發後雖自行前往第二警分局永興派出所投案，但他行兇後並非立刻報警，而是先駕車逃離現場，約一小時後才到案。

在偵訊過程中，黃男聲稱犯案動機是因詹男半年前曾騷擾他的「前女友」，但與證人說法不符，另外黃男口中的「前女友」至今下落不明，也無法提供任何與對方的聯繫紀錄。

台中地院認定，黃男帶著「現任女友」，教訓半年前騷擾「前女友」的人，此舉不僅不合常情，且檢警查獲黃男手機時，發現僅剩案發當日的通話紀錄，與其他關鍵李姓、林姓、康姓證人的通話全遭刪除，甚至有證人宣稱手機遺失。

法官審認，黃男的供詞與證人所述不符，有悖常理，案件背後究竟是黃男一人所為，還是有多人預謀或幕後指使，仍待審理釐清，足認其有湮滅證據、勾串共犯或證人之虞。

此外，黃男面臨重罪，基於趨吉避凶的人性，加上他正值壯年，過去曾有傷害案遭通緝始到案的紀錄，逃亡可能性極高。

法官考量，黃男與死者素無怨隙，卻在超商公眾場合犯下重案，對社會治安危害甚鉅，此案屬國民法官參審案件，雖黃男已認罪，但準備程序尚未結束，仍有串供風險。

法官綜合評估後，認定具保、責付或限制住居等手段不足以確保審判順利進行，裁定延長羈押禁見2個月。