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花蓮反賄選起跑 最高可獲得2000萬檢舉獎金

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

今年地方公職人員選舉將於11月28日投票，花蓮地檢署今天舉辦「花蓮反賄 連手作伙」反賄選宣導活動。最高檢察署代理檢察總長徐錫祥親自出席，強調民主選舉得來不易，呼籲民眾拒絕賄選、暴力及境外勢力干預，若發現不法情事應勇於檢舉，最高可獲得2000萬元檢舉獎金。

徐錫祥表示，選舉是鞏固民主法治最重要的活動，台灣人民能透過投票決定制度及公職人員，是許多民主前輩努力爭取而來的成果；部分國家至今仍沒有真正的選舉制度，人民無法表達意見，而台灣擁有自由選舉的權利，應該格外珍惜。

徐錫祥並以香港為例指出，民主制度並非理所當然，若對選舉不夠重視，放任賄選、暴力、賭盤、幽靈人口、AI假訊息攻擊或境外勢力介入，都可能影響選舉公平性，進而選出不適任的公職人員，甚至衍生貪瀆及施政弊端，影響地方發展。

徐錫祥表示，花蓮歷經多次天然災害，更需要有能力且真正願意為地方服務的人才投入公共事務，帶領公務體系推動建設與觀光發展，因此選民投票時應保持理性與獨立判斷，不受金錢、暴力或其他不當因素影響，慎重投下神聖的一票。

徐錫祥呼籲，若有人企圖買票或干預投票意向，除了勇敢說「不」，更應主動向檢調單位檢舉，檢舉人身分將受到嚴格保密，民眾可安心提供情資。

花蓮地檢署檢察長陳舒怡表示，地檢署已全面啟動選舉查察及反賄選工作，目前重點查察類型包括現金買票、贈送禮品、幽靈人口、餐會賄選及境外勢力介入等情形，相關情資均已積極蒐證偵辦。

陳舒怡強調，檢方絕不容許金錢、暴力、賭盤及境外勢力介入選舉，將秉持公正、公平、客觀立場執行查賄工作，維護選舉公平性。她也呼籲民眾共同守護民主價值，落實「不買票、不賣票」，攜手打造乾淨選風。

花蓮地檢署今天舉辦「花蓮反賄 連手作伙」反賄選宣導活動，呼籲民眾拒絕賄選、暴力及境外勢力干預。記者王思慧／攝影
花蓮地檢署今天舉辦「花蓮反賄 連手作伙」反賄選宣導活動，呼籲民眾拒絕賄選、暴力及境外勢力干預。記者王思慧／攝影

花蓮 賄選 徐錫祥

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