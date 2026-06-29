金融名人余金寶收台玻總裁林伯實佣金 詐外商5.2億餘元起訴

金融名人余金寶涉嫌賺取台玻集團總裁林伯實的高額佣金，涉嫌向外商借款，被控詐欺、侵占罪嫌，台北地檢署偵結起訴。圖／本報資料照片 捲入「藍白合」金主傳聞的金融名人余金寶疑似利用台玻集團總裁林伯實借貸資金需求，且為收取林伯實的仲介佣金，涉嫌以話術向英國籍商人、廣宙科技公司總裁夏偉倫借款，夏懷疑受騙向調查局檢舉，檢調今年3月搜索約談余，訊後限制出境、出海。台北地檢署今偵結，認定余涉嫌詐欺、侵占等罪，不法所得5.2億餘元，依法起訴。

余金寶當時聲明，他僅是依法收取合法的「居間報酬」，借款契約是公司與公司簽署，夏某和他個人並無任何金錢往來。檢方今偵結，余仍矢口否認詐欺、侵占。

起訴指出，余金寶2023年、2024年間為賺取林伯實的「居間仲介借款佣金」，涉嫌分別用提示已作廢的契約、共同投資泰山公司、林伯實同意以優惠價格售出實聯化學公司、先借款美金355萬元待確定投資客林公司再向林伯實收回借款等「詐術」，讓夏偉倫同意借款，並依指示匯款。

檢方統計，余金寶從3筆借款分別收取佣金美金150萬元、美金180萬元、美金150萬元；購買實聯化學公司股價的價金美金363萬元；以代為購買十拾公司詐得價金美金335萬元；侵占購買客林公司6.61%股權剩餘美金269萬元；侵占支票新台幣5544萬元，不法所得以2024年6月間匯率計算，折合新台幣約5億2406萬5420元。

檢方追查，余金寶隱瞞向林伯實收取佣金，且甚至將夏偉倫的部分款項挪為己用，手段、目的已逾越通常一般人所得容忍程度，認定余以詐術詐欺、侵占，其供詞純屬臨訟卸責之詞，全案依詐欺及2次侵占罪嫌起訴，不法所得共計新台幣5.2億餘元，建請沒收或追徵其價額。