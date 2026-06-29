國小師虐打生殖器呼巴掌…害男童1天昏厥20次 除入獄還得賠217萬

台北市某國小老師劉育嘉虐打生殖器、呼巴掌，害男童一天解離昏厥20次。記者林孟潔／翻攝 台北市某國小音樂男老師劉育嘉托五年級男童照顧自己剛入學的一年級兒子，劉認為男童未盡全力，以鼓棒虐打男童生殖器到破皮、毆打後腦勺、大小腿骨、爆粗口，害男童身心俱創，曾經一天暈厥20次，法院判刑4年半定讞。民事部分，一審判劉應賠償677萬餘元，二審改判賠償217萬餘元，最高法院駁回上訴，全案確定。

劉育嘉當時是男童的音樂、聽覺藝術老師，與男童父母互動良好。2018年8月30日，劉的兒子進入學校就讀一年級，他托男童照顧兒子的作息，包括陪吃早餐、送到教室上課、下課帶去上廁所或喝水、陪寫功課等，男童偶有疏失，劉就在音樂教室施虐，並說「照顧我兒子都是你的責任，你實在是太不應該了，我對你太失望了」。

劉以鼓棒打男童小腿骨、生殖器、呼巴掌，也打後腦勺、太陽穴、鼻梁，還會罵「你爸是笨蛋，你媽是傻瓜，才會生出你這個廢物、爛人、白癡」，還勒住領子恫稱「如果你把這件事說出去，就完蛋了」，男童長期孤立無援。

男童2019年4月開始頭暈、腹痛、腹瀉，父母帶往馬偕醫院就診，同年9月男童升六年級，發生多次「解離」，在課堂反覆暈厥、失禁、不斷尖叫求饒，「對不起劉老師，對不起，我不敢了」，後來轉診台大醫院兒童心智科，確診罹患創傷後壓力症，家屬提告。

法院審理時，劉否認犯行，聲稱遭誣陷，還說「如果小孩子說謊不叫構陷，難道他是在讚美我嗎？我很委屈、很無辜」，但男童班導、學務主任作證指出，男童陸續出現頭痛、頭暈等症狀，頻繁請假，上課會突然昏倒、翻白眼，一整天大約10到20次，還會以雙手握住生殖器。

最高法院2024年依妨害幼童發育罪判劉4年6月徒刑定讞。民事部分，男童、父母提告主張，男童被虐後身心症狀至今未癒，會出現暈厥、失憶、解離等，仍需持續治療，要求劉賠償男童醫藥費、交通費、精神慰撫金等，共531萬餘元，父母各求償100萬元，總計731萬餘元。

一審根據刑事案件附的男童病歷，且經其他醫院鑑定，男童確實罹患PTSD（創傷後壓力症候群），且認定與劉的施虐行為有關，審酌並扣除國賠的金額後，判決劉應賠償男童477萬餘元、父母各100萬元，共計677萬餘元。

劉不服提上訴，二審審酌男童歷經長期診治，生活、學業表現近期方見穩定，父母承擔照料的心理壓力稍獲舒緩等一切情狀，認為一審酌定慰撫金過高，扣除校方已賠償40萬元，判劉育嘉應賠償男童117萬8062元、父母各50萬元，共計為217餘元。案件上訴，最高法院認為二審判決沒有違背法令之處，駁回上訴，全案確定。