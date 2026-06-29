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180練武男大生疏遠前伴侶遭砍死 南檢偵結今提解移送地院

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

檢方認姚男犯<a href='/search/tagging/2/殺人' rel='殺人' data-rel='/2/103675' class='tag'><strong>殺人</strong></a>罪嫌，且與死者黃男2人具家庭成員關係，建請法官論以家庭暴力罪，今提解羈押中的姚男移送<a href='/search/tagging/2/台南' rel='台南' data-rel='/2/177262' class='tag'><strong>台南</strong></a>地院審理。圖／讀者提供
檢方認姚男犯殺人罪嫌，且與死者黃男2人具家庭成員關係，建請法官論以家庭暴力罪，今提解羈押中的姚男移送台南地院審理。圖／讀者提供
22歲黃姓大學生在百貨公司美食街打工，今年情人節當晚下班時，被25歲姚姓男子當街砍殺，傷重不治；姚供稱與黃是同性情侶，不滿被黃傳染性病，但黃屢次否認，憤而犯案。台南地檢署偵結起訴，認姚犯家暴殺人罪嫌，今提解羈押中的姚移送台南地院審理。

檢方起訴指出，姚與黃前為同性伴侶關係，2人並曾有同居事實，姚因不滿黃提分手，且經其以遭黃傳染疾病為由，要求見面談判未獲理會。

今年3月14日凌晨3時32分購買雕刻刀一把 ，同日晚間10時12分許在新光三越小北門店旁大馬路騎樓，持雕刻刀朝黃的頸、胸及腹部等部位攻擊，致黃全身受有13處銳器傷，雖經送往成大醫院急救，仍於翌日凌晨1時37分許，因多發性割刺傷造成血管割裂傷及內臟穿刺傷，導致大出血並血氣胸，引發低容積性休克死亡。

檢方認姚犯殺人罪嫌，2人具家庭成員關係，建請法官論以家庭暴力罪，全案移送台南地院國民法官法庭審理。

黃父日前在殯儀館相驗當場淚崩，指出兒子有180公分高，還有練武術，嫌犯卻很瘦小，希望檢警查明真相。

黃父聲淚俱下痛哭表示，兒子很乖，目前就讀大學，平時沒有課的空檔都會到新光三越小北店的美食街打工，自己賺取零用錢與學費，兒子上班時會穿上廚師制服，但他以後看不到了。

黃父表示，有看過姚姓男子，第一印象就不太好，感覺怪怪的，覺得心術不正、打扮邪裡邪氣，自己跟家人有勸兒子不要與他交友、離他遠一點；兒子也感覺這個朋友「不夠真」，所以想保持距離，漸漸疏遠，兩人認識大約一年多。

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