法拍地藏墳墓溪流資訊不清 嘉義男提告國賠遭駁回

嘉義黃姓男子投標執行署嘉義分署法拍土地，事先要求查看相關資料，被以「偵查不公開」為由拒絕閱卷，得標後驚見實際土地與公告照片相距800公尺，且須經過墳墓與河流。他以19萬8千元買受該土地，因不滿資訊落差主張受有15萬元損害，憤而告國賠遭法院駁回，黃男不服提起上訴。

據判決書，黃男主張，當初完全依據機關網路公告參與投標，為確保資訊正確，主動詢問承辦人員相關細節，卻遭偵查不公開由阻絕閱卷。黃男只好透過大林地政調閱地籍圖等相關資料查證，但在拍定買受土地後進行界勘，才發現公告照片中的步道距離系爭土地約800公尺，現場環境更須跨越公墓與溪流，這些關鍵資訊在拍賣前均未詳實揭露。

黃男不滿認為，機關在拍賣前以偵查不公開搪塞閱卷請求，事後卻要求民眾自行承擔查證不實的後果，這對一般民眾而言，根本無法獲得資訊揭露的公平保障，且得標後得獨自承受拍賣公告資訊不足的風險，實有違行政機關公信力。

法院審理，雖然執行單位在網站放置與系爭土地相距甚遠的照片確屬程序瑕疵，但強制執行拍賣性質特殊，公告主要目的是加強應買人資訊獲取權，並未改變買受人就物之瑕疵應自行負擔風險的法律原則。法院認為，拍賣公告文字已記載土地未臨路、須經過他人土地及溪流等現況，加上不動產估價報告書皆可供查詢，並非全然無法透過其他管道釐清現況，因此判決駁回國賠之訴。

黃男對此結果無法接受，已正式提起上訴，盼司法正視基層民眾在面對公權力拍賣程序時，資訊不對等與程序保障的現實困境。