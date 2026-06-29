快訊

最血腥的伊朗祭典？古老的「阿舒拉節」神秘面紗

科技股以外...金融股也蓄勢待發！專家點名3檔30元以下績優股：EPS成長很亮眼

台中小二暑假作業材料包驚見簡體字…家長傻眼 校方致歉急回收

聽新聞
0:00 / 0:00

法拍地藏墳墓溪流資訊不清 嘉義男提告國賠遭駁回

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義黃姓男子投標執行署嘉義分署法拍土地，事先要求查看相關資料，被以「偵查不公開」為由拒絕閱卷，得標後驚見實際土地與公告照片相距800公尺，且須經過墳墓與河流。他以19萬8千元買受該土地，因不滿資訊落差主張受有15萬元損害，憤而告國賠遭法院駁回，黃男不服提起上訴。

據判決書，黃男主張，當初完全依據機關網路公告參與投標，為確保資訊正確，主動詢問承辦人員相關細節，卻遭偵查不公開由阻絕閱卷。黃男只好透過大林地政調閱地籍圖等相關資料查證，但在拍定買受土地後進行界勘，才發現公告照片中的步道距離系爭土地約800公尺，現場環境更須跨越公墓與溪流，這些關鍵資訊在拍賣前均未詳實揭露。

黃男不滿認為，機關在拍賣前以偵查不公開搪塞閱卷請求，事後卻要求民眾自行承擔查證不實的後果，這對一般民眾而言，根本無法獲得資訊揭露的公平保障，且得標後得獨自承受拍賣公告資訊不足的風險，實有違行政機關公信力。

法院審理，雖然執行單位在網站放置與系爭土地相距甚遠的照片確屬程序瑕疵，但強制執行拍賣性質特殊，公告主要目的是加強應買人資訊獲取權，並未改變買受人就物之瑕疵應自行負擔風險的法律原則。法院認為，拍賣公告文字已記載土地未臨路、須經過他人土地及溪流等現況，加上不動產估價報告書皆可供查詢，並非全然無法透過其他管道釐清現況，因此判決駁回國賠之訴。

黃男對此結果無法接受，已正式提起上訴，盼司法正視基層民眾在面對公權力拍賣程序時，資訊不對等與程序保障的現實困境。

拍賣地照片差很大，法拍淪啞巴虧嘉義男控告執行署敗訴。圖／本報資料照片
拍賣地照片差很大，法拍淪啞巴虧嘉義男控告執行署敗訴。圖／本報資料照片

國賠 法拍 嘉義

延伸閱讀

女消防員「洗澡被男同事看光」長官還刁難病假 宜蘭消防局判國賠6.5萬

賣地後想討回？婦收土地開發通知反悔 誣告買家偽造文書下場曝

丹娜絲颱風吹落鐵皮屋頂砸毀轎車 法院判屋主要賠但車主也負一半風險

校事會議制度風暴！教部支持教師 擬納法律資源

相關新聞

國小師虐打生殖器呼巴掌…害男童1天昏厥20次 除入獄還得賠217萬

台北市某國小音樂男老師劉育嘉托五年級男童照顧自己剛入學的一年級兒子，劉認為男童未盡全力，以鼓棒虐打男童生殖器到破皮、毆打後腦勺、大小腿骨、爆粗口，害男童身心俱創，曾經一天暈厥20次，法院判刑4年半定讞。民事部分，一審判劉應賠償677萬餘元，二審改判賠償217萬餘元，最高法院駁回上訴，全案確定。

金融名人余金寶收台玻總裁林伯實佣金 詐外商5.2億餘元起訴

捲入「藍白合」金主傳聞的金融名人余金寶疑似利用台玻集團總裁林伯實借貸資金需求，且為收取林伯實的仲介佣金，涉嫌以話術向英國籍商人、廣宙科技公司總裁夏偉倫借款，夏懷疑受騙向調查局檢舉，檢調今年3月搜索約談余，訊後限制出境、出海。台北地檢署今偵結，認定余涉嫌詐欺、侵占等罪，不法所得5.2億餘元，依法起訴。

180練武男大生疏遠前伴侶遭砍死 南檢偵結今提解移送地院

22歲黃姓大學生在百貨公司美食街打工，今年情人節當晚下班時，被25歲姚姓男子當街砍殺，傷重不治；姚供稱與黃是同性情侶，不滿被黃傳染性病，但黃屢次否認，憤而犯案。台南地檢署偵結起訴，認姚犯家暴殺人罪嫌，今提解羈押中的姚移送台南地院審理。

法拍地藏墳墓溪流資訊不清 嘉義男提告國賠遭駁回

嘉義黃姓男子投標執行署嘉義分署法拍土地，事先要求查看相關資料，被以「偵查不公開」為由拒絕閱卷，得標後驚見實際土地與公告照片相距800公尺，且須經過墳墓與河流。他以19萬8千元買受該土地，因不滿資訊落差主張受有15萬元損害，憤而告國賠遭法院駁回，黃男不服提起上訴。

拍噴火槍短片又被搜出槍支 孫安佐及經紀人涉2罪起訴

網紅孫安佐等人日前因拍攝噴火槍測試影片遭逮，孫又被搜出改造霰彈槍及模擬槍，檢方偵結依恐嚇、槍砲等罪嫌起訴孫及其陳姓經紀人，拳願公司邱姓負責人及江姓攝影師則緩起訴1年、支付公庫2萬元、法治教育8小時。

勝訴！爆王定宇傳曖昧訊息「我想要妳」遭求償180萬 狗仔葛斯齊免賠

網紅狗仔葛斯齊在臉書爆料民進黨立委王定宇傳訊息給郭姓女子「我想要妳」對話截圖，影射私王私生活混亂，王告葛刑事誹謗，檢方處分不起訴。民事部分，王提告向葛求償180萬元，台北地方法院日前判決王敗訴，葛免賠，可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。