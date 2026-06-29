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拍噴火槍短片又被搜出槍枝 孫安佐及經紀人涉2罪起訴

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

<a href='/search/tagging/2/網紅' rel='網紅' data-rel='/2/112262' class='tag'><strong>網紅</strong></a><a href='/search/tagging/2/孫安佐' rel='孫安佐' data-rel='/2/138943' class='tag'><strong>孫安佐</strong></a>等人日前因拍攝噴火槍測試影片遭逮，孫又被搜出改造霰彈槍及模擬槍，檢方偵結依<a href='/search/tagging/2/恐嚇' rel='恐嚇' data-rel='/2/103660' class='tag'><strong>恐嚇</strong></a>、槍砲等罪嫌起訴孫及其陳姓經紀人。（聯合報系資料照）
網紅孫安佐等人日前因拍攝噴火槍測試影片遭逮，孫又被搜出改造霰彈槍及模擬槍，檢方偵結依恐嚇、槍砲等罪嫌起訴孫及其陳姓經紀人。（聯合報系資料照）

網紅孫安佐等人日前因拍攝噴火槍測試影片遭逮，孫又被搜出改造霰彈槍及模擬槍，檢方偵結依恐嚇、槍砲等罪嫌起訴孫及其陳姓經紀人，拳願公司邱姓負責人及江姓攝影師則緩起訴1年、支付公庫2萬元、法治教育8小時。

士林地檢署指出，孫安佐（本名孫健豪）今年1月15日、2月12日、2月20日、2月23日及5月1日，與經紀人陳昱中於4月22日下午5時至6時許、晚上7時許，在雙北地區共7次操作肩負式噴火裝置。

期間孫將氣閥開啟至最大，在供公眾往來的道路、步道及停車場測試噴火威力，過程中產生長距離、大範圍的高溫火焰，以及燃燒後產生的大量黑煙、溢漏油氣，致生公眾往來危險。

拳願公司邱姓負責人今年3月28日以公司名義與孫簽訂合作協議書，由拳願公司製作短影音，孫配合拍攝，每支影片報酬5000元，江姓攝影師負責影片企劃、拍攝、後製。

孫4月22日拍攝噴火槍測試影片時，由孫操作噴火槍、陳協助點火、江拍攝並後製，4人明知影片內容足以引發公眾恐慌並危害公共安全，仍於5月14日以孫的社群帳號公開上傳，孫因此獲得報酬2萬5000元。

檢警另查出，孫於2018至2019年間上網以1萬至2萬元價格向身分不詳的網友購買具殺傷力改造霰彈槍1把、具殺傷力制式空氣槍1把及公告查禁的仿造克拉克手槍模擬槍1把，持有至今年5月16日、5月18日遭警方查獲為止。

檢方認定孫安佐及其經紀人陳昱中共同涉犯刑法「妨害公眾往來安全」、「恐嚇公眾」等罪，孫另涉槍砲彈藥刀械管制條例「持有具殺傷力槍械」及「持有公告查禁模擬槍」等罪嫌，偵結依法起訴。

拳願公司邱姓負責人及江姓攝影師共同涉犯刑法「恐嚇公眾」罪嫌，緩起訴1年，處分確定起8個月內應支付公庫2萬元，並完成檢方指定的法治教育系列課程8小時。

檢方強調，對任何危害公共安全、擾亂社會秩序的不法行為，均將嚴查速辦、依法究責，全力維護民眾生命、身體與財產安全。另呼籲，網路創作及影音拍攝應遵守法令，切勿為追求網路聲量、吸引關注或製造話題而貿然從事危險行為，避免觸法，以共同維護社會安寧與大眾安全。

士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影

孫安佐 孫健豪 網紅 槍砲彈藥 恐嚇

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