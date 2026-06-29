勝訴！爆王定宇傳曖昧訊息「我想要妳」遭求償180萬 狗仔葛斯齊免賠

網紅狗仔葛斯齊在臉書爆料民進黨立委王定宇傳訊息給郭姓女子「我想要妳」對話截圖，影射私王私生活混亂，王告葛刑事誹謗，檢方處分不起訴。民事部分，王提告向葛求償180萬元，台北地方法院日前判決王敗訴，葛免賠，可上訴。

葛斯齊看不慣王定宇講港星劉德華是「媚共藝人」，2024年11月7日在臉書發表貼文、直播影片，公開王定宇傳「我想要妳」、「要穿怎樣來見我，拍給我看」給郭女的訊息截圖，王定宇認葛斯齊影射他私生活混亂，涉犯加重誹謗罪。

葛斯齊否認誹謗，辯稱2024年7月18日與郭姓女粉絲見面，郭女稱和王定宇很熟，提出與王定宇的LINE對話紀錄，他回想王在台南服務處被人潑漆、再比對王定宇LINE貼圖頭貼及臉書打卡時間，才在臉書刊載貼文和直播影片。

檢方傳喚郭女作證，郭女提出診斷證明書，證稱她因長期服用藥物，為迎合王定宇的八卦報導才搜尋王定宇頭貼，用手機下載「大陸開發軟體程式」製作和王定宇的LINE對話紀錄，檢方認為葛沒有主觀犯意，處分不起訴。

民事部分，王定宇提告求償180萬元，法院開庭期間，葛斯齊曾表示郭女2024年7月19日傳與王定宇的對話截圖給他，同年11月12日再告訴他訊息不是真的，已對王定宇提告誣告、教唆偽證罪，也對郭女提告偽證罪。

葛斯齊庭呈與郭女間的對話截圖為證，證明沒有誹謗王定宇，葛說，2024年7月18日郭女約他吃中飯時，還有拿自己與王定宇的對話給他看，表示檢方偵查時被郭女欺騙。

王定宇的律師江信賢表示，訴訟案重點是葛斯齊和郭女的對話不是事實，葛在臉書爆料前也沒有向王定宇查證，依據葛自己的陳述，郭姓女子與王在一起也不是真的，葛爆料時刻意刪除完整的對話紀錄，具有真實惡意。

立委王定宇。圖／聯合報系資料照片