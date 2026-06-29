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竹科工程師被資遣怒告公司討復職 糗了…法院認證「表現不佳」

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹黃男在某科技公司擔任工程師，遭公司以工作不能勝任為由資遣後提告，主張自己恪盡職守，公司未先調職或減薪就解僱，要求復職並補發薪資。新竹地院認定，黃男工作錯誤率高，公司多次輔導、約談仍未改善其工作表現，判黃男敗訴。

判決書指出，黃男自2022年1月10日起在某科技公司擔任工程師，2025年6月，公司依勞動基準法第11條第5款，以黃男「不能勝任工作」為由終止勞動契約，並發給19萬2931元資遣費，雙方勞資調解也宣告破局。

黃男主張，自己工作期間均盡忠職守，公司違法解僱，即使工作表現未達預期，也應先採調職、減薪等較輕微措施，而非直接資遣，要求法院確認雙方僱傭關係仍存在，並請求自遭解僱翌日起至復職前，每月給付4萬3690元薪資及補提勞工退休金。

科技公司則主張，黃男歷年考績幾乎都排在部門最後，工作錯誤率高，經常需要主管及同事協助才能完成工作，也多次未回覆跨部門同仁詢問，甚至拒絕主管交辦事項。公司曾啟動績效改善計畫，多次安排輔導及約談，但黃男始終沒有改善，因此依法資遣。

法院審酌多名主管證詞指出，黃男工作態度較被動，交辦事項需反覆提醒，曾因設計錯誤需重新製作，跨部門合作時溝通能力不佳，也容易與同事發生衝突，影響專案進行；歷年考績持續排名部門最後，主管考核也多次要求改善專業能力、工作態度及溝通技巧。

法官調查，公司並非一開始就將黃男解僱，而是先給予正常考績及獎金，後續啟動績效改善計畫，安排多次輔導及面談，但黃男多次請假拖延，甚至拒絕接受主管指導及改善建議，也曾因不滿主管及同事言行提出內部申訴及刑事告訴，均未獲採認。

法官認為，公司已用盡各項改善措施，符合解僱最後手段性原則，因此認定資遣合法，駁回黃男請求，全案可上訴。

新竹黃男在某科技公司擔任工程師，遭公司以工作不能勝任為由資遣後提告，主張自己恪盡職守，公司未先調職或減薪就解僱，要求復職並補發薪資。示意圖／報系資料照片
新竹黃男在某科技公司擔任工程師，遭公司以工作不能勝任為由資遣後提告，主張自己恪盡職守，公司未先調職或減薪就解僱，要求復職並補發薪資。示意圖／報系資料照片

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