帶智障母摸黑抓蝦溺斃...王忠義被控殺人無罪確定 過失致死判刑

南投縣男子王忠義被檢方指控涉嫌殺害父母詐領保險金，均獲法院判處無罪確定，檢方改以過失致死罪起訴，一審認定，王父頭部外傷是不明原因造成，與王將車停在路邊行為，無因果關係，判無罪，但王母部分，則因他明知母親有智能障礙，仍帶往溪邊摸黑抓蝦，卻任由母親獨自如廁導致溺斃，具「保證人」地位，依過失致死罪，判刑1年2月，全案上訴台中高分院後，近日審結，駁回上訴，全案確定。

起訴指出，2014年5月間，王忠義帶孱弱的父親出院，導致其在山區失蹤白骨化，因王父頭部有骨骸頭部有不明外力鈍器傷，與意外不符。

2014年10月5日傍晚5時30分許，王忠義帶妻兒、70歲母親前往南投縣種瓜溪戲水，至晚間6時許天色全黑，母親表示想上廁所，王男明知當地溪水豐沛、河床巨石遍布且步道濕滑，對智能障礙且行動不便的母親具高度危險性。

王男卻疏未注意，自顧自拿手電筒尋找溪魚，任由母親獨自走在最後方。直到他發現母親的梳子順流漂過身側，才驚覺老母已失足跌落溪中溺水窒息，檢方依兩個過失致死罪起訴。

南投地院審認，王忠義將車停在橋邊休息時，父親雖虛弱但仍有意識與行動能力，自行下車離去。父親骨骸的頭部外傷為不明外力造成，與王男將車停於該處休息的行為之間，缺乏客觀上的相當因果關係，加上王男被檢方指控涉犯殺人罪部分，已獲無罪確定，涉犯過失致死罪部分，仍判無罪。

另外，王母部分，王忠義明知母親年邁、行動不靈活且有中度智能障礙，卻在入夜天色昏暗時，將她帶往遍布石頭、濕滑危險的溪床戲水，當母親表示要如廁時，王男未提供照明或攙扶，僅顧著自己拿手電筒找溪底的魚蝦，放任母親獨自行動，導致其失足溺斃。

一審指出，王男在天黑後，對心智不足的至親負有照顧義務，卻怠於履行防止危險發生，依過失致死罪判刑1年2月。

全案上訴台中高分院後，近日審結，駁回上訴，全案確定。另外王男因殺人罪獲判無罪確定，王針對案發期間遭羈押的739天提出刑事補償，獲賠295萬餘元。