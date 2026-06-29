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賣地後想討回？婦收土地開發通知反悔 誣告買家偽造文書下場曝

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹劉婦出售土地持分，收下4萬8095元價金後，竟反口稱從未賣地，還提告買家及開發公司負責人偽造文書，並在檢方偵查時謊稱「沒賣過」，結果不僅告不成，還因誣告罪遭判4月徒刑，緩刑2年，須支付公庫4萬元並接受2場法治教育。

判決書指出，78歲劉婦原為新竹市一筆土地共有人，2020年已將持分出售給葉女，並在不動產買賣價金信託契約書簽名、蓋章確認，銀行於2022年5月9日匯款4萬8095元至她的銀行帳戶，完成交易。

2024年間，某開發有限公司負責人李男依土地法第34條之1規定，準備整合土地持分開發，並通知相關地主。劉婦明知自己早已出售土地，卻仍出具聲明書，內容寫明「本人過去未曾同意出售予任何第三人」，並與另外5人共同向新竹地檢署提出刑事告訴，指控李男、葉女涉嫌偽造文書。

檢方偵辦期間，劉婦又以告訴人身分出庭作證，經具結後仍向檢察官表示自己「沒有」將土地持分出售給任何人，經檢方調查相關交易資料、銀行匯款紀錄及土地文件後，確認交易確實存在，認定李男、葉女犯罪嫌疑不足，予以不起訴處分。

法官認為，劉婦虛構事實提出刑事告訴，使他人面臨刑事追訴風險，又在偵查中具結作虛偽證述，最終依誣告罪判處有期徒刑4月，宣告緩刑2年，期間付保護管束，須於判決確定1年內向公庫支付4萬元，並完成2場法治教育課程。

新竹劉婦出售土地持分，收下4萬8095元價金後，竟反口稱從未賣地，還提告買家及開發公司負責人偽造文書。示意圖／聯合報系資料照片
新竹劉婦出售土地持分，收下4萬8095元價金後，竟反口稱從未賣地，還提告買家及開發公司負責人偽造文書。示意圖／聯合報系資料照片

新竹 偽造文書 誣告

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