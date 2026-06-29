男與女友母親口角後縱火未遂 她還出面代向法官求情才輕判2年

林姓男子去年6月底晚間與女友母親因故口角，隨後到附近超商購買瓶裝酒精及衛生紙，將衛生紙填塞至瓶口後點火，朝其住宅相連的增建鐵皮倉庫丟擲，幸未延燒，林後悔一時衝動闖禍，女友母親也具狀為他求情，法官認他犯放火燒燒燬現供人使用住宅未遂罪判刑2年。

檢方起訴，林於去年6月29日晚間8時30分許在台南因故與女友母親口角，隨後步行至附近超商，購買75％瓶裝酒精、衛生紙等物，返回該住宅，將衛生紙填塞入酒精瓶瓶口，並持打火機點燃後，朝倉庫內扔擲。所幸衛生紙及酒精並未延燒，建物及倉庫內物品也未受損。女友母親及家人報警處理而查獲。

林於偵查中及審理時均坦承不諱，與女友母親及家人證述大致相符，並有警方扣押筆錄、扣押物品收據、勘察採證同意書、現場照片，以及林離去的錄影畫面截圖等佐證，事證明確。

台南地院合議庭認為，該倉庫相連建物，於案發時是供女友母親及家人居住使用，且與她們於警詢證述相符，是林所為放火行為客體，應是現供人使用住宅甚明。

合議庭表示，林放火燒燬現供人使用住宅未遂行為，固然不當，惟他持以縱火衛生紙及酒精並未進一步延燒，而未造成他人財產上損害，也未發生任何人員傷亡情事。同時，林犯後已坦承犯行，且女友母親也具狀請求院方給予他自新機會等情，足認林已具悔意，並獲證人原諒。

合議庭認為，林犯罪情節，與以放火燒燬現供人使用住宅罪的最低法定刑度為最輕本刑7年以上有期徒刑相較，實有情輕法重、可堪憫恕之處，倘仍遽處以法定最低刑度仍嫌過重，所以依法酌予減輕其刑。法官認他犯放火燒燬現供人使用住宅未遂罪判刑2年，可上訴。