積分第一檢察官LINE騷擾女庭務員 驚動法官哥哥站出來護妹

橋頭地檢署公訴檢察官靳隆坤以聯繫開庭事務為由，要地院女庭務員跟他加LINE，結果卻頻繁傳送訊息騷擾，還追問女方為何都不回，女庭務員無奈求助擔任法官的胞兄。靳隆坤因騷擾於職務評定時被評為「未達良好（相當考績丙等）」，靳隆坤不服，質疑他積分第一卻被評未達良好有失公允，提起行政訴訟爭權，高雄高等行政法院認處分並無違誤，判他敗訴。

判決指出，靳隆坤被指控蒞庭結束後，以聯繫開庭事務為由，主動要求3名橋頭地院女性庭務員跟他加LINE，結果卻持續傳送文字問候、早安圖、新聞或股票資訊。

前年9月10日，高雄某婚紗店發生火災，靳隆坤傳送火警新聞給其中一名女庭務員，寫道「燒掉太多美好愛情的回憶……我沒來得及參與就燒成灰燼啦！」山陀兒颱風期間甚至傳送「我今天會呼風喚雨喔，美女有感受到嗎？」

該名女庭務員「已讀不回」，靳隆坤於蒞庭時還會追問「為何都不回訊息」，讓女方備感壓力，最後只能求助於任職於同法院的哥哥協助向上陳報。

橋檢得知後，由直屬主任檢察官對靳進行口頭告誡，並將其列入風紀列管人員。隨後職務評定審議會（職評會）認定靳隆坤「言行不檢，足認評列良好顯不適當」，去年五月評定為「未達良好」，並層轉法務部核定。

靳隆坤不服提行政訴訟，主張他當年辦案成績高達99.7分，是全署第一名，也是公訴檢察官成績最高者，且無任何遲延案件，承辦公務表現卓越，全署卻僅有他一人被評為「未達良好」有失公允。

靳隆坤稱，他加LINE是為了建立同事情誼，且對方開庭都有跟他打招呼，稱對方美女只是個人的心情抒發，他的主任檢察官也有收到訊息，並無騷擾意圖。

高雄高等行政法院審理時，傳喚受擾的女庭務員出庭證述，女庭務員直言因為開庭都會碰到靳隆坤，他怕不好意思才加好友，但靳卻詢問星座、追問不回訊原因，確實讓她備感壓力。另一名同樣受擾的女庭務員，也曾指靳隆坤曾傳過「今天的你讓人眼睛一亮」、「想送你生日禮物。」

法官認為，檢察官職司刑事犯罪偵查起訴，為法定公益代表人，具司法官身分，本應保持高尚品格、謹言慎行。靳隆坤卻利用職務之便，傳送與公務無關且言詞輕佻的訊息，未注意男女應對分際，已造成他人困擾與職場壓力。

高高行法官認為，職務評定是對檢察官學識、品德、敬業精神及辦案品質的綜合評價，靳隆坤於橋檢職評會有6票初評為「未達良好」，檢察長覆評也維持「未達良好」，經報請高檢署層轉法務部，提送檢察官人審會審議通過後，報請法務部部長核定，橋檢程序合乎規定，並無濫用權力之處，判決靳隆坤敗訴。可上訴。