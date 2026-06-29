男同事闖入「洗澡被看光」長官還刁難病假 宜蘭消防局判國賠6.5萬

宜蘭消防局一名女消防員在備勤時，遭男同事闖入房間，導致「洗澡被看光」，身心受創罹患急性創傷壓力反應。原告事後申請病假療養，遭長官以人力吃緊、沒住院為由退回假單，甚至揚言以曠職處理，迫使其離職，請求國賠。宜蘭地方法院審理後，認定消防局主管「裁量濫用」，判決宜蘭縣消防局應賠償6萬5310元。

判決指出，原告於民國111年12月執行備勤職務時，遭男同事沈立仁闖入私密空間，導致正在盥洗的她驚嚇無防備、洗澡被看光。這起職場性騷擾暨刑事不法侵害，造成原告身心崩潰，經醫院診斷罹患急性創傷壓力反應，醫囑建議至少休養2個月；不料，原告檢附證明請假時卻遭刁難。

時任林姓大隊長以「事發至今請假一個多月、嚴重影響分隊勤務正常運作、影響同仁勤休權益」為由，退回病假申請；接任的楊姓分隊長限縮「只有住院期間才同意病假」，甚至在原告因病情惡化住院、後續出院仍有休養必要時，反過來揚言如果不到工，就要以「曠職處理」，最終迫使原告在身心交瘁下無奈請辭。

案發後，沈姓男消防員被認定涉犯侵入住宅罪，遭判刑3月確定，記過並調離現職。監察院通過糾正案，認為宜蘭縣消防局處理此案違法失當，被害人聲請國賠求償195萬餘元。

宜蘭縣消防局解釋，一開始未核給公傷假，是因彭女事發當下正在洗澡，與備勤時應整裝待命的要件不符，後來才因相關函釋及法令調整，重新核定為公傷假。

宜蘭地院審理認為，健康權為憲法保障之基本權利，行政機關縱使對請假有實質審核權，但絕對不得將「機關人力調度」、「同仁觀感」或「是否住院」等與病情本身無關的法規外因素進行不當連結。

法院指出，消防主管未依醫療專業妥適審核，反自行創設法規所無之限制，客觀上已妨礙原告接受治療，增加其精神負擔，導致病情惡化，主觀上顯有過失，判定消防局執行職務違法，應負擔國家賠償責任，准許賠償住院醫療費與精神慰撫金6萬5310元。

至於原告另控訴調查秘書曾口出「不能拿情緒當擋箭牌」侵害表意自由，以及離職後的薪資損失等部分，法院則認為該言論尚未達到重大違法程度，且離職涉及個人生涯規劃等多重因素抉擇，與長官駁回病假的違法行為間，難認有法律上的相當因果關係，駁回其餘求償。全案仍可上訴。