不滿男友跟女子頻繁用LINE聊天 她解鎖手機翻拍對話發限動判拘役

梁姓女子在與林姓男子交往期間，不滿林頻繁跟別的女子用LINE聊天，趁林熟睡，解鎖其手機，翻拍對話紀錄，再上傳到自己IG帳號限時動態給友人看；林發現後，報警提告，兩人也分手，台南地院將梁女依犯竊錄他人非公開言論罪，判處拘役30日。可上訴。

判決書引用台南地檢署聲請簡易判決處刑書指出，梁姓女子在與林姓男子交往期間，因感情糾紛對林心存不滿；去年4月29日她在台南市安南區與林的共同住所內，趁林熟睡之際，將林的手機解鎖，瀏覽觀看林的LINE通訊軟體對話並用自己的手機翻拍。

梁女對於林跟其他女子聊天內容，心生不平，將翻拍的對話內容上傳個人IG帳號的限時動態，公開給友人看；林看到自己跟別人的對話被女友公開，不滿報警提告，兩人之後也分手。偵訊時，梁女承認犯行，檢方依妨害秘密罪提起公訴，聲請簡易判決處刑。

法院審理時，認定梁女犯行明確，審酌梁女無故用手機竊錄林的非公開言論，侵害隱私，所為實屬不該，兼衡其素行、犯罪手段、所生危害、教育程度、經濟狀況等，依犯竊錄他人非公開言論罪，判處拘役30日。