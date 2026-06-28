快訊

大雷雨狂炸北北桃！ 恐持續至18時39分 慎防雷擊、低能見度

吳奇隆回台灣了！全為了他 無名指戴婚戒帥成這樣

聽新聞
0:00 / 0:00

不滿男友跟女子頻繁用LINE聊天 她解鎖手機翻拍對話發限動判拘役

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

梁姓女子在與林姓男子交往期間，不滿林頻繁跟別的女子用LINE聊天，趁林熟睡，解鎖其手機，翻拍對話紀錄，再上傳到自己IG帳號限時動態給友人看；林發現後，報警提告，兩人也分手，台南地院將梁女依犯竊錄他人非公開言論罪，判處拘役30日。可上訴。

判決書引用台南地檢署聲請簡易判決處刑書指出，梁姓女子在與林姓男子交往期間，因感情糾紛對林心存不滿；去年4月29日她在台南市安南區與林的共同住所內，趁林熟睡之際，將林的手機解鎖，瀏覽觀看林的LINE通訊軟體對話並用自己的手機翻拍。

梁女對於林跟其他女子聊天內容，心生不平，將翻拍的對話內容上傳個人IG帳號的限時動態，公開給友人看；林看到自己跟別人的對話被女友公開，不滿報警提告，兩人之後也分手。偵訊時，梁女承認犯行，檢方依妨害秘密罪提起公訴，聲請簡易判決處刑。

法院審理時，認定梁女犯行明確，審酌梁女無故用手機竊錄林的非公開言論，侵害隱私，所為實屬不該，兼衡其素行、犯罪手段、所生危害、教育程度、經濟狀況等，依犯竊錄他人非公開言論罪，判處拘役30日。

梁姓女子在與林姓男子交往期間，不滿林頻繁跟別的女子用LINE聊天，趁林熟睡，解鎖其手機，翻拍對話紀錄，再上傳到自己IG帳號限時動態給友人看。本報資料照片
梁姓女子在與林姓男子交往期間，不滿林頻繁跟別的女子用LINE聊天，趁林熟睡，解鎖其手機，翻拍對話紀錄，再上傳到自己IG帳號限時動態給友人看。本報資料照片

台南

延伸閱讀

NONO涉性侵判無罪！ 士檢上訴指原審「判決不備理由」違法

獨／台中知名建商總經理驚傳遭收押！拿磁扣闖女友家...硬上涉重罪

出租兩提款卡當詐團人頭戶獲酬60萬元 願賠償被害人換輕判

彰化保鮮膜女屍案死者身分未確認 3男涉殺人、毀損屍體移送偵辦

相關新聞

不滿男友跟女子頻繁用LINE聊天 她解鎖手機翻拍對話發限動判拘役

梁姓女子在與林姓男子交往期間，不滿林頻繁跟別的女子用LINE聊天，趁林熟睡，解鎖其手機，翻拍對話紀錄，再上傳到自己IG帳號限時動態給友人看；林發現後，報警提告，兩人也分手，台南地院將梁女依犯竊錄他人非公開言論罪，判處拘役30日。可上訴。

房仲男掌摑亞太球場工讀生成傷判3月 先前當街攔車毆騎士判賠9萬餘元

49歲蔣姓男子3月29日在亞太國際棒球訓練中心成棒主球場啟用、賴清德總統親臨觀賽的首場中華職棒例行賽場邊，掌摑20歲蔡姓工讀生，台南地院上月判刑3月；蔣去年送女兒上學途中發生行車糾紛，揮拳攻擊騎士，法院判刑3月確定，民事再判他要賠償9萬餘元。可上訴。

台中貨車超速撞飛八旬翁釀一死兩傷...司機未和解 二審判6月

台中市劉姓貨車司機前年8月行經大里區，因超速且未注意車前狀況，當場猛撞騎微電車左轉的八旬劉翁，波及兩名無辜路人，老翁遭「人車彈飛」重摔不治。家屬面臨天人永隔、悲痛萬分，劉男則留在現場向警方坦承肇事。一審依過失致死罪判6月，得易科罰金，二審駁回上訴，全案可上訴。

幫友出氣遭噴辣椒水...台中男撂弟帶真槍赴加油站亂鬥 這下糗了

台中市劉姓男子3年前因友人遭噴辣椒水，與對方相約談判，撂胞弟攜真槍助陣，自己持短刀揮砍致2人受傷，被害人身心受創報案，劉男辯稱「情勢不對才找弟弟解圍，並非預謀」一審依妨害秩序罪判處劉男有期徒刑7月，不得易科罰金 ；案經上訴，二審駁回。

批周思齊「叛國比打假球嚴重」 男涉加重誹謗遭聲請簡判決處刑

前職棒中信兄弟球星周思齊去年公開對「中國城市棒球聯賽（CPB）」發展持正面看法，引起林姓網友留言抨擊「叛國行為比打假球嚴重」等，並出現威脅人身安全言論，士林地檢署清查後認定，林涉嫌加重誹謗等罪，偵結向法院聲請簡易判決處刑。

丹娜絲颱風吹落鐵皮屋頂砸毀轎車 法院判屋主要賠但車主也負一半風險

去年7月丹娜絲颱風襲台，強風橫掃中南部，多處房屋屋頂遭掀飛；台南市佳里區陳姓男子將汽車停在張姓婦人住家旁，被吹落的鐵皮屋頂砸損，陳求償38萬餘元，法院認定張婦未善盡設置保管責任，但陳也要負擔颱風天停在路邊的一半風險，判應賠償2萬1792元。可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。