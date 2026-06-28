房仲男掌摑亞太球場工讀生成傷判3月 先前當街攔車毆騎士判賠9萬餘元

49歲蔣姓男子3月29日在亞太國際棒球訓練中心成棒主球場啟用、賴清德總統親臨觀賽的首場中華職棒例行賽場邊，掌摑20歲蔡姓工讀生，台南地院上月判刑3月；蔣去年送女兒上學途中發生行車糾紛，揮拳攻擊騎士，法院判刑3月確定，民事再判他要賠償9萬餘元。可上訴。

判決書指出，蔣姓男子今年3月29日晚間7時30分，在台南市安南區環管路505號亞太棒球場成棒主球場3樓3壘側電梯前，因細故與蔡姓工讀生發生糾紛；蔣謾罵「你是在靠北喔（台語）」，邊辱罵蔡邊同時以右手揮打蔡的左臉頰1下成傷，法院今年5月28日將他依傷害罪判刑3月。

另，蔣姓男子去年6月24日清晨7時許，騎乘機車載女兒上學途中，行經台南市中西區民生路與環河街口，與同行進方向的蔡姓機車騎士發生行車糾紛，蔣先將女兒載到學校，返回路口時，見蔡仍在路口待轉區停等紅燈；蔣立即用機車擋在對方前方，並徒手毆打蔡成傷。

台南地院一審認定，蔣僅因與人發生行車糾紛，即任意徒手用力毆打對方頭、臉部，欠缺自我情緒管理能力，且案發時、地是車水馬龍處所，蔣竟於光天化日之下毆打他人，目無法紀；蔣態度乖張、行為暴戾，依傷害罪判刑4月，案經蔣提起上訴認罪，台南高分院今年4月改判3月確定。

蔡姓男子再提起刑事附帶民事訴訟指出，請求蔣賠償醫療費用2460元、精神慰撫金20萬元，共20萬2460元。蔣姓男子表示，對於案發當日未能理性處理行車糾紛，致蔡受傷行為，深感愧疚，於刑事二審程序中，已承認罪行並深切反省。

蔣表示，他自始至終均希望能補償菜的損失，雖因金額認知差距尚未達成和解，但他至今仍抱持誠意，盼於合理範圍內解決紛爭；他需撫養兩名未成年女兒，目前待業、積極尋找工作中，實無力負擔高額賠償。

蔣認為，蔡的傷勢為臉部、眼部挫傷，並無住院或長期復健必要，屬偶然衝突下的輕微傷勢，請求20萬元慰撫金金額過高；蔡對於本件糾紛發生亦有相當責任，請法院依法減輕賠償金額。他絕無推諉責任，醫療費部分願全額承擔。

台南地院台南簡易庭指出，蔣的犯行依據刑事判決堪以認定，蔡求償醫藥費屬必要支出，應予准許；至於精神慰撫金，依加害情形、造成影響、兩造身分地位、經濟情形及生理上所受痛苦等，認定蔡得請求9萬6千元，合計可求償9萬8460元。