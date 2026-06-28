台中貨車超速撞飛八旬翁釀一死兩傷...司機未和解 二審判6月

台中市劉姓貨車司機前年8月行經大里區，因超速且未注意車前狀況，當場猛撞騎微電車左轉的八旬劉翁，波及兩名無辜路人，老翁遭「人車彈飛」重摔不治。家屬面臨天人永隔、悲痛萬分，劉男則留在現場向警方坦承肇事。一審依過失致死罪判6月，得易科罰金，二審駁回上訴，全案可上訴。

判決指出，2024年8月19日下午4時許，劉男（66歲）駕駛小貨車沿大里區甲堤南路直行，行經速限50公里的立新二街口時，以時速近57公里超速行駛，適逢對向的八旬劉翁騎乘微型電動二輪車突往左轉，劉男因車速過快煞車不及，當場猛烈撞擊老翁。

車禍導致老翁人車彈飛，波及在旁的七旬蔡姓與六旬蔣姓行人，老翁受有多肋骨骨折併氣血胸等重創，送醫急救宣告不治，兩名行人也受有骨折與挫傷。檢警調查後，將劉男依過失致人於死、傷害等罪起訴。

台中地院審認，劉男肇事後留在現場向警方自首，符合減輕其刑要件，考量劉男未注意速限有過失，但死者突左轉也有肇事責任，因劉男坦承犯行，雖未與家屬達成和解，但強制險已理賠200萬元，依想像競合犯從一重論處過失致人於死罪，判處有期徒刑6月，可以科罰金18萬元。

檢方、家屬認為劉男超速肇事奪命，且雙方未能達成民事和解，認定一審僅判處得易科罰金之刑度實屬過輕，依法提起上訴請求從重量刑。

台中高分院近日審結，認定一審判決已充分考量雙方肇責比例、自首要件與保險理賠等犯後態度，認事用法及量刑均無違誤，依法駁回上訴，全案尚未確定。

台中市劉姓貨車司機在前年行經大里區時，撞上騎微電車的劉姓老翁、波及兩名路人，釀一死二傷，台中高分院近日審結宣判。記者陳宏睿／翻攝