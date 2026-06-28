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核二廠前廠長涉貪再遭羈押 北院撤銷科技監控處分

中央社／ 台北28日電

台電核二廠前廠長曾文煌涉收賄被訴，北檢再查出該廠有4件採購案疑有公務員涉收賄，約談9人後聲押禁見曾男等3人獲准。因曾男已遭羈押，北院日前裁定撤銷曾男的科技監控處分。

台北地方法院裁定指出，曾文煌因違反貪污治罪條例案件，前經北院裁定准予提出新台幣200萬元的保證金後停止羈押，並限制住居及限制出境、出海，及命遵守接受電子手環的科技設備監控8月。

根據裁定，曾男於民國115年2月13日提出保證金後停止羈押，並自同日起限制住居及限制出境、出海，及接受科技設備監控至同年10月12日止。

裁定指出，北院於職務上獲悉曾男因另犯違反貪污案，經北院裁定自6月18日起予以羈押，曾男既已於另案中受羈押處分，自於本案中無繼續施以科技設備監控的必要，因此於本月25日裁定撤銷科技設備監控處分。

台北地檢署調查，曾文煌擔任核二廠廠長期間，於113年辦理採購案期間，先後收受曹姓業者賄款160萬元及20萬元；另於113年4月辦理採購案期間，收受郝姓業者40萬元賄款。北檢依貪污等罪起訴曾文煌等人，現正由北院審理中。

北檢續查發現，核二廠於107年至108年間另有4件採購案疑有人員涉收賄，本月17日指揮廉政署搜索曾文煌、陳姓副廠長、朱姓課長等人住居所及辦公處所共28處，並通知曾、陳、朱、劉姓經理、宋姓課長及4名廠商等9人到案。

檢察官漏夜複訊後，認定曾、陳、朱涉犯貪污治罪條例對於職務上的行為收受賄賂等罪，犯罪嫌疑重大，且有勾串之虞，向法院聲押禁見獲准；劉、宋分別以50萬元、30萬元交保，並限制出境、出海。

核二廠 北院 收賄

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