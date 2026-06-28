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幫友出氣遭噴辣椒水...台中男撂弟帶真槍赴加油站亂鬥 這下糗了

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市劉姓男子3年前因友人遭噴辣椒水，與對方相約談判，撂胞弟攜真槍助陣，自己持短刀揮砍致2人受傷，被害人身心受創報案，劉男辯稱「情勢不對才找弟弟解圍，並非預謀」一審依妨害秩序罪判處劉男有期徒刑7月，不得易科罰金 ；案經上訴，二審駁回。

檢警調查，2023年3月28日凌晨2時許，劉男因友人遭噴灑辣椒水，與對方相約台中市崇德路口的加油站碰面 。當日凌晨3時27分許，劉男先持空氣槍向對方比劃，並打電話聯繫胞弟等人支援，胞弟攜帶具殺傷力改造手槍赴現場。

混亂中，劉男從胞弟處取得短刀揮舞，刺傷對方陣營兩名男子，致左前臂及右後胸壁撕裂傷，對方見狀群起奪槍並壓制兩人，警方獲報到場查扣械彈。檢方依攜帶兇器在公共場所聚集三人以上實施強暴罪嫌起訴。

台中地院審認，劉男明知市區要道人車頻繁，卻攜兇器聚眾施暴，危害社會秩序，考量其坦承犯行、與被害人調解，衝突時間不長、非幫派規模，依法加重其刑後，判刑7月。

劉男不服上訴，主張自己非首謀，因情勢有異才聯繫親友，強調已和解且具悔意，認原審量刑過重，盼酌減其刑並爭取緩刑。

台中高分院近日審結，劉男行為足以引發公眾恐慌，原審加重其刑無違誤，且其犯行危害安全，不符情輕法重，亦不宜緩刑法，認原審量刑妥適，駁回上訴，維持7月徒刑，全案尚未確定。

台中市劉姓男子在2023年替友出氣，涉妨害秩序，台中高分院近日審結，判刑7月。圖／本報資料照
台中市劉姓男子在2023年替友出氣，涉妨害秩序，台中高分院近日審結，判刑7月。圖／本報資料照

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