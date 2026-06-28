彰化芬園荔枝園保鮮膜裹屍案 主嫌收押

彰化縣芬園鄉荔枝園保鮮膜包裹屍體案，警方拘提3名涉案男子到案，檢察官昨天複訊後，將林姓主嫌以殺人等罪嫌聲押，法院深夜原裁定3萬元交保，因覓保無著改准押。

有民眾26日上午行經芬園鄉一處荔枝園，發現地上有用保鮮膜包裹的物體，靠近一看疑為屍體，趕緊報警；彰化縣警察局彰化分局員警獲報趕到現場，發現屍體有長髮外觀，且已呈現蠟化，研判死亡已有一段時間。

警方當天下午帶回涉案林姓男子等3人，昨天依殺人、毀損屍體等罪嫌移送彰化地方檢察署偵辦。

彰化地檢署表示，經檢察官訊問後，將林姓主嫌以殺人等罪名聲請羈押，其餘2人請回，彰化地方法院原裁定主嫌新台幣3萬元交保，因無力籌措保證金，改為收押。此外，昨天下午檢察官會同法醫進行相驗，屍體身分尚待確認。