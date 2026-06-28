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批周思齊「叛國比打假球嚴重」 男涉加重誹謗遭聲請簡判決處刑

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批周思齊「叛國比打假球嚴重」 男涉加重誹謗遭聲請簡判決處刑

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

前職棒中信兄弟球星周思齊去年公開對「中國城市棒球聯賽（CPB）」發展持正面看法，引起林姓網友留言抨擊「叛國行為比打假球嚴重」等，並出現威脅人身安全言論，士林地檢署清查後認定，林涉嫌加重誹謗等罪，偵結向法院聲請簡易判決處刑。

檢方指出，林男不滿周2025年9月間對於中國大陸棒球發展的評論內容，於同年11月9日上網發文，稱「周思齊對台灣的危害，等同施琅、吳石、林毅夫，叛國的行為遠比打假球還嚴重」、「如果戴笠、毛人鳳、谷正文再世，派殺手處理掉這個姓周的都無妨！」，周發現後報警處理。

偵查中，林對犯行坦承不諱，檢方清查相關貼文及留言截圖，認定林涉嫌恐嚇危害安全、加重誹謗等罪，應從眾以加重誹謗罪嫌處斷，偵結向法院聲請簡易判決處刑。

士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影

周思齊 棒球 吳石

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