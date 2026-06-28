丹娜絲颱風吹落鐵皮屋頂砸毀轎車 法院判屋主要賠但車主也負一半風險

去年7月丹娜絲颱風襲台，強風橫掃中南部，多處房屋屋頂遭掀飛；台南市佳里區陳姓男子將汽車停在張姓婦人住家旁，被吹落的鐵皮屋頂砸損，陳求償38萬餘元，法院認定張婦未善盡設置保管責任，但陳也要負擔颱風天停在路邊的一半風險，判應賠償2萬1792元。可上訴。

陳姓男子提起損害賠償訴訟指出，去年7月6日，他將轎車停放在台南市佳里區佳興一街一處巷弄道路旁，因丹娜絲颱風來襲，張姓婦人房屋鐵皮屋頂遭吹落砸在他的車上，導致車輛嚴重受損，他支出維修費用11萬0522元及車體滲水支出清潔費用8千元。

陳主張，車輛原有車頂架及車頂箱價值8千元，客製化尾翼價值2千5百元，亦遭鐵皮屋頂掉落而受損；另委託鑑定支出鑑定費用6千元，車輛折價費用4萬5千元，且車輛維修46日，他受有租金使用利益損失，以每日3600元計算，請求張婦應賠償38萬4621元。

張婦表示，掉落鐵皮確實是她的房屋沒錯，是颱風讓鐵皮飛落，至於有沒有砸到陳的車她沒有看到；陳請求賠償這麼多沒有道理，這不是人為的，她自己的房屋也還沒有修繕，最多只能賠償2萬元。

台南地院柳營簡易庭認為，陳姓男子車輛停放路邊，張姓婦人住家房屋鐵皮屋頂遭颱風吹落，砸到車輛，有受損照片及警方受理案件證明單等為證，堪認張婦未善盡設置、保管責任，對房屋管理具有過失，張婦亦未提出證據證明對於防止損害發生已盡相當注意。

法院指出，張婦應負侵權行為損害賠償責任，認定陳所提出車輛修復、車體清潔費用，以及原有車頂架、車頂箱及尾翼等總計4萬3583元，應由張婦賠償；至於陳主張的車輛折價、鑑定費用、玻璃隔熱紙、租金使用利益損失，均非合理，不應准許。

法院認為，陳明知有強烈颱風來襲，停車前本應注意停車周遭環境是否安全妥適，陳自行將車輛停放於室外區域以致受損，其就車輛所受損害發生亦有過失，亦應承擔停車於該處風險；審酌兩造各負擔一半之過失比例，較為公允，則陳可求償金額為2萬1792元。