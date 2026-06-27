「個人幣商」紊亂金融秩序 新見解用特殊洗錢論罪最重判5年

國內完成洗錢防制登記制的虛擬資產業者僅8家，其餘私營虛擬幣商皆屬違法，過去實務就個人幣商僅能以非法幣商罪論處，台中地檢以新見解主張個人幣商適用洗錢防制法關於金融機構規定，需遵循洗錢防制程序，首度讓法院以刑度更重的特殊洗錢罪對個人幣商定罪，將發揮更大嚇阻效果。

近年虛擬貨幣多被詐騙集團利用，除訛詐被害人投資，更多有幣商不問資金來源、沒踐行KYC程序，以此提供不法分子規避查緝誘因上門交易，將虛幣作為洗錢犯罪工具。

檢方解釋，實務上偵辦「個人幣商」常發現伴隨詐欺，但若單純提供虛擬資產服務，又無被害人情況下，僅能以洗錢防制法第6條第4項非法幣商罪論處，該罪法定刑處2年以下徒刑。

但個人幣商動輒經手數百萬元，甚至上億元金流，嚴重衝擊金融秩序卻僅能論處2年以下輕罪，與銀行法針對法幣地下匯兌行為處3年以上、10年以下徒刑，顯不相當。

洗錢防制法第20條第1項第3款特殊洗錢罪，是針對「金融機構及指定之非金融事業或人員」規避洗錢防制程序所訂，處6月以上5年以下徒刑，過去見解未將個人幣商等同視之，如今法院認定，提供虛擬資產服務之事業或人員適用金融機構規定，最直接影響能拉高非法幣商刑責。

檢方解釋，特殊洗錢罪立法目的在於，無法查得被害人、證明有前置犯罪下，嫌犯卻持有、收受大量來源不明財產，因極易釀後續不法、紊亂金融秩序，就算不能證明其有幫助詐欺，但具該客觀行為就能處罰，該罪本質上屬攔堵犯罪的預備，達到徹底阻斷不法金流目的。

檢方也說，未來查辦個人幣商能以特殊洗錢罪論處，將刑度提高至本刑6月以上、5年以下，同時也揭示「幣商有洗錢防制的義務」，對於保護國內金融秩序有相當意義。