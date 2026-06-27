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全國首例「特殊洗錢罪」對個人幣商判刑 法院：虛幣適用洗錢金融規定

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

越南籍蘇姓男子從事非法「個人幣商」以境外OKX交易所購買、收受市值5億元的泰達幣，替多名同鄉轉匯成越南盾。台中地院認定蘇從事虛擬幣、法定貨幣交換，應適用洗錢防制法關於「金融機構」規定，且他未踐行客戶確認、沒留存交易紀錄，依「特殊洗錢罪」判他1年2月，是全國首例。

台中地檢起訴指出，蘇男未確認加密貨幣來源、去向或客戶身分，也沒留存必要交易紀錄下，向不詳客戶收受1691萬4705.5顆泰達幣，換算市值5億744萬元台幣。

蘇透過OKX的OTC系統（Over the Counter 場外交易）賣出泰達幣，由買家支付越南盾到蘇指定、有兌換越南盾需求客戶的電子錢包內，以此替客戶將泰達幣兌換為越南盾，賺取匯率價差20萬2976元，且蘇多次收受、轉出巨額泰達幣，都在1小時內清空錢包，行為符合一般洗錢態樣。

檢方訊時，蘇全部認罪，稱每10萬顆泰達幣可獲得1200元新台幣報酬，但他無法確認泰達幣來源是否合法、不清楚買家身分，也未留交易紀錄。

檢察官戴旻諺指出，洗錢防制法第8條、第10條，規定「金融機構及指定之非金融事業或人員」應確認客戶身分，也就是KYC（Know Your Customer）程序，及留存必要交易紀錄並審查實質受益人，蘇雖是「個人幣商」但身為提供虛擬資產服務人員也應適用該規定，並具有洗錢防制義務。

蘇規避相關程序，卻經手5億多元泰達幣，且無合理來源，偵結依同法第20條第1項第3款特殊洗錢罪嫌起訴他。

台中地院維持同樣見解，認為蘇男以幫人從事虛擬貨幣、法定貨幣間交換為業，屬「提供虛擬資產服務人員」，自應適用洗錢防制法關於金融機構的規定，並納入洗錢防制規範。

中院審酌，蘇私下替人從事虛擬貨幣、越南盾間兌換，將交易款轉匯至境外，規避客戶審查、紀錄保存，不僅有隱匿、掩飾犯罪與犯罪所得潛在風險，並破壞金融秩序、外匯管理，考量犯後坦承、繳回犯罪所得，無前科等，依特殊洗錢罪判他1年3月，緩刑4年，應向公庫支付50萬元。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

洗錢 泰達幣 越南 加密貨幣

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