男為買餅乾與店員起糾紛 憤持空氣槍強盜未遂判3年10月

黃姓男子前年6月間因購買餅乾與超商店員口角，騎機車衝撞店面，還持空氣槍指向店員叫囂，店員嚇得高舉雙手及鞠躬道歉，黃恫嚇對方拿1萬元出來，當場被警方逮捕，他辯稱當時有吃藥，沒有印象有做這些事，法院委託醫院精神鑑定其辨識行為能力並無顯著減低，判他3年10月。

台南地院認黃犯攜帶兇器強盜未遂罪處3年10月，又犯公然侮辱罪處拘役20日，又犯恐嚇危害安全罪處拘役50日，後兩罪可易科罰金部分應執行拘役60日。

檢方起訴，黃於前年6月14日晚間10時21分至22分許店內，因購買餅乾糾紛，對店員辱罵「X你娘、你新來的膩…、林北在跟你說話有聽到嗎」等語，黃被另名店員推出至店外。他被推出店外，騎乘他原停放在該店外機車，數度衝撞該店面。

隨後，黃持質地堅硬，重量達873公克無殺傷力空氣槍1支返回超商，以槍指向店員叫囂「靠北膩」，店員見狀心生畏懼，立即蹲低往後退，並朝黃舉雙手及鞠躬道歉，黃則將槍枝置於身後轉身走出店外，又返回店內以手指向店員方向，恫稱「拿1萬元出來」、「拍勢齁，林北開槍啊」，惟店員尚未交付財物之際，黃即自行走出至店外而未遂。員警據報後到場，當場將他逮捕，並扣得他棄置於排水溝內空氣槍1支、內含鋼珠6顆。

黃矢口否認有何公然侮辱、恐嚇、攜帶兇器強盜未遂等犯行，他辯稱，當時有吃藥，沒有印象有做這些事。

店員證稱，黃走進入店內問是不是餅乾，他回答是，黃當下要拆單包起來，他跟對方說不是賣單包，是整條賣的，對方可能是要買一包，誤會他要結一整條的錢，就開始情緒激動，罵他「X你娘…」等三字經。

黃供稱，他原本將該槍枝放在機車置物箱內，因為該槍枝裡面沒有氣瓶，沒有殺傷力，他才會把槍帶進店內，那是一支假槍，他不知道有人會嚇到。該槍經刑事局鑑定結果認槍枝嚴重漏氣，無法發射彈丸，不具殺傷力。

台南地院認為，黃所持空氣槍雖不具殺傷力，但具有相當重量，且質地堅硬，難以碎裂，完整合一無法拆解，如持之攻擊的話也具有危險性，應屬「兇器」無誤。

法院委託醫院對黃精神鑑定，認他有「鎮靜、安眠或抗焦慮劑使用障礙症」，但行為時並無精神障礙影響，其辨識其行為違法能力、依其辨識而行為能力，皆未達顯著減低程度。