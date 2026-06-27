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護理師病房遭狠踹…褲子上都留鞋印 婦人大鬧醫院判刑4月確定

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中張姓婦人入住慈濟醫院4人房，認為冷氣太冷就不斷咆哮，護理師上前協助、要她尊重其他病人，張卻用腳狠踹其右大腿，還喊「你不配當護理人員！」護理師右腿褲子甚至被踹出1個鞋印，張辯稱才手術後第2天，哪有力量打人，法院不採信，一、二審都依傷害罪判她4月徒刑，全案確定。

檢警調查，張婦2024年9月到台中慈濟醫院住院，護理師21日替她紀錄引流液，張不滿對方處理病房空調問題的態度，竟出腳用力踹其右大腿，釀護理師右腿挫傷、血腫。

台中地院一審時，張否認傷害、強暴；護理師證稱，張懷疑有人調病房冷氣溫度，咆哮越來越大聲，就告知她尊重其他人，別的床位家屬都表示沒有調冷氣，希望她可降低音量，未料幫張紀錄引流液時，張就出腳踹其右大腿並稱「你的態度讓我不舒服、不要靠近我」、「我什麼都不要。」

其他家屬證稱，張不斷大聲嚷嚷，護理師見狀說「阿姨，這是4人房，不是你的個人病房，可以請你小聲一點嗎」，後來張又失控喊「你什麼態度？」還稱「你不配當護理人員！你知道你的衣食父母是誰嗎。」還看到護理師右腿褲子上有明顯的鞋痕。

一審認為，張對執行醫療業務的護理師出腳踹擊，不尊重醫事人員，更造成護理師受傷，考量她犯後否認、態度不佳，依傷害罪判她4月，得易科罰金。

張不服上訴，主張沒有打護理師，她手術第2天，哪有力量打人，自己腳是不小心翹起來踢到對方，反控護理師推她，不知為何其褲管上有痕跡，主張無罪。

台中高分院二審再比對相關證詞、護理師右大腿褲子內側有明顯鞋痕，其右腿也遭踹受傷，不採信張辯詞，認為一審量刑、認事用法均無違誤，駁回上訴，全案確定。

示意圖，與本案無關。圖／報系資料照
示意圖，與本案無關。圖／報系資料照

護理師 慈濟 醫院 傷害罪 台中

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