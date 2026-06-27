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影／拒檢、蛇行、撞車、撞警 水里酒駕男瘋狂逃亡槍響畫下句點

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投縣水里鄉昨晚驚傳警匪追逐，1名有酒駕前科的55歲林姓男子酒後開車遇警方攔查，不僅拒檢逃逸，沿途闖紅燈、逆向、蛇行等共36項違規，擦撞機車、自撞電線桿後仍企圖衝撞員警，警方為保護執勤安全朝車輛左前輪開槍制止，酒測值高達0.71毫克，依法送辦。

南投縣警察局集集分局表示，水里分駐所員警昨天晚間10時許執行巡邏勤務，行經水里鄉中山路時，發現1輛白色自小客車未依規定駛入來車道，隨即尾隨至適當地點，以警報器及喊話筒要求駕駛停車受檢。

未料林姓男子發現警方攔查後，立即加速逃逸，沿途闖紅燈、逆向行駛、蛇行、未依規定使用燈光等，共涉及36項交通違規，期間還擦撞停放路旁的1輛機車，嚴重危害其他用路人安全。

警方指出，林男一路逃至水里鄉八德街，自撞路旁電線桿後才停車。2名員警立即下車準備攔查，不料林男仍踩下油門，企圖開車衝撞員警。因員警生命安全受到立即危害，警方依規定使用警械，朝車輛左前輪射擊，並同步使用防護型噴霧器，成功控制現場。

警方隨後對林男實施酒測，酒測值高達0.71毫克，遠超過刑法第185條之3公共危險罪0.25毫克標準。警方也查出林男曾有酒駕前科，全案警詢後依刑法第185條之3違背安全駕駛罪，移送台灣南投地方檢察署偵辦。

集集分局表示，林男除涉犯公共危險罪外，拒檢逃逸期間共涉及36項交通違規，也將依法逐項舉發。警方呼籲，飲酒後切勿駕車，應改搭計程車、大眾運輸或指定駕駛返家，警方將持續強力取締酒駕、毒駕等危害交通安全行為，維護用路人安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

南投縣水里鄉1名55歲林姓男子酒後拒檢逃逸，沿途連闖36項交通違規，警方朝車輛左前輪開槍制止。圖／警方提供
南投縣水里鄉1名55歲林姓男子酒後拒檢逃逸，沿途連闖36項交通違規，警方朝車輛左前輪開槍制止。圖／警方提供

酒駕 酒測 槍擊 南投

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