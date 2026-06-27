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苗栗狠翁被嫌機車臭…亮刀刺殺騎士當場噴血 險奪命判5年2月

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

苗栗游姓老翁騎1輛車齡近30年打擋車上山沿途排放白煙、廢氣，楊姓機車騎士揚言檢舉，游竟揮刀刺他脖子釀噴血，行凶後還將楊機車踹入水溝；苗栗地院一審以調解成立認為游「情堪憫恕」，減刑後依殺人未遂罪輕判4年2月，台中高分院二審直言游凶殘，減刑不當，撤銷改判他5年2月，仍可上訴。

檢警調查，游翁（72歲）2025年5月31日早上9點多騎1輛近30年的二行程打檔機車經124線獅潭鄉仙山路段，途中因機車不斷排放白煙，楊姓機車騎士認為廢棄太臭，上前攔下要求游不要再上山，否則要檢舉他。

游當下調頭走人，但因越想越不滿又上山，並在47公里處又碰到楊男，經楊再次制止、告知將拍照檢舉，游竟亮出隨身水果刀刺傷楊左手臂，還恫稱「把手機丟掉，不然就殺死你」，再度逼近揮刺他脖子，釀楊左臉頰、頸部裂傷，當場噴血。

游行凶後騎車逃離，還不忘將楊男的機車踹落至水溝中，楊趕緊向附近民宅求助，送醫時低血容性休克，搶救才撿回一命。

苗栗地院一審時，游否認殺人，辯稱「只是要嚇嚇他」；一審認為，游明知頸部是人體重要部位，竟持尖刀刺擊，事前又恫稱「把手機丟掉，不然就殺死你」，行凶後還將楊的機車踹入水溝，增加其就醫困難，顯有殺人不確定故意。

一審考量，游已賠償楊13萬5000元調解成立，依刑法第59條情堪憫恕減刑後，依殺人未遂罪判他4年2月；檢方、游翁均不服上訴。

台中高分院二審認為，游僅因路上細故爭執，就輕率持刀對不認識的楊行凶，手段凶殘，嚴重危及楊生命，對社會治安也造成影響，其行為已因未遂減刑，並較法定刑最低10年，已大幅減刑，難認再適用刑法第59條情堪憫恕，撤銷改判他5年2月。

游翁騎車經苗栗縣道124線獅潭鄉仙山路和楊姓騎車糾紛，游持刀刺傷他脖子釀噴血，行凶後還將楊的機車踹入水溝，增加其就醫困難。圖／讀者提供
游翁騎車經苗栗縣道124線獅潭鄉仙山路和楊姓騎車糾紛，游持刀刺傷他脖子釀噴血，行凶後還將楊的機車踹入水溝，增加其就醫困難。圖／讀者提供

殺人未遂 機車騎士 苗栗

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