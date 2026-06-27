快訊

MLB／「我一直做好準備！」 鄭宗哲首安誕生「基襪大戰」直呼不可思議

24小時內恐溢流！花蓮萬里溪堰塞湖升級紅色警戒

梅西26公尺巨像掀熱議！背面視角太有事 金盃位置成焦點

聽新聞
0:00 / 0:00

酒測值0遭警刁難？他Po文控歧視「做工的人」 北市警：純屬誤會未開罰

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

一名工人在社群threads發文，稱開車時莫名被懷疑酒駕遭員警攔查，孰料酒測值為0，事後被「刁難」稱乘客抽煙要開罰駕駛、拿手機錄影自保是「開車用手機」，硬要開罰單。對此，北市警方指出，員警是維護酒測程序正確性，無刁難或執法不當，事後也沒有開出任何一張罰單。

該貼文開頭就是「做工的人到底是有罪還是怎樣？開貨車就活該被貼標籤？」且附上影片，吸引眾多網友瀏覽。文章指出，他是做工的人，當天開貨車被警察攔下，警方一口咬定「有酒味」，他配合攔查，但在漱口時，員警因擔心影響檢測結果而搶奪擠壓水瓶，導致水噴濺到雙方臉上，引發員警不滿咆哮。

駕駛憤憤不平稱，最後酒測值為0，完全沒飲酒，但警察隨後以乘客抽菸、使用手機錄影等理由試圖開罰單，要罰3000元，讓他不滿稱「我拿手機反拍保護自己，你跟我說這叫行駛中？法規明明規定停穩靜止就不罰」，質疑警察吃定基層勞工和老實人，惡意刁難。

貼文曝光引發網友熱議，不少民眾分享自己被警察攔查的經驗，隨後版主補充說，當天下午才去天母派出所領回遺失的錢包，孰料離開不到一分鐘等紅燈，就被警察詢問「有沒有喝保利達跟啤酒？」，前一秒覺得世界很美好，後一秒被警察當賊防。

台北市士林警分局指出，事發在25日下午近5點，員警見該貨車行跡不穩上前攔查，且現場確實聞到酒氣，才依程序要求駕駛實施酒測。

酒測前，員警有依程序提醒可適量漱口，惟雙方對飲水方式認知有落差，且酒測過程中駕駛情緒激動，需進行多次吹氣才完成酒測，因此產生誤會，絕非刻意刁難。

至於民眾指控警方企圖強行開單，警方澄清當下僅針對相關交通法規進行告知與勸導，並沒有實際舉發。

警方強調，整個盤查過程僅約6分鐘左右，執行交通稽查皆秉持依法行政原則，且尊重民眾錄影蒐證的權利，若民眾對執法過程仍有疑慮，可透過正式的申訴或陳情管道提出，警方將依程序調查釐清。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

有人在threads發文，稱自己是工人，卻在開車時莫名被懷疑酒駕遭巡邏員警攔查，孰料酒測值為0，事後還被「刁難」硬要開罰單，北市警方指出，無刁難或執法不當，事後也沒有開出任何一張罰單。記者翁至成／翻攝
有人在threads發文，稱自己是工人，卻在開車時莫名被懷疑酒駕遭巡邏員警攔查，孰料酒測值為0，事後還被「刁難」硬要開罰單，北市警方指出，無刁難或執法不當，事後也沒有開出任何一張罰單。記者翁至成／翻攝

酒測 北市 酒駕

延伸閱讀

無照暴走？陸籍公司董事東京街頭狂飆 保時捷猛撞2車釀3傷

台派咖啡廳遭稽查批北市府「政治追殺」 衛生局：兩度缺失列管改善

北市男騎YouBike蛇行闖紅燈 神情渙散被警搜出安毒遭法辦

三寶爸拳擊手大鬧航班！警衝上機逮捕驚「沒反應」 送醫不治

相關新聞

影／拒檢、蛇行、撞車、撞警　水里酒駕男瘋狂逃亡槍響畫下句點

南投縣水里鄉昨晚驚傳警匪追逐，1名有酒駕前科的55歲林姓男子酒後開車遇警方攔查，不僅拒檢逃逸，沿途闖紅燈、逆向、蛇行等共36項違規，擦撞機車、自撞電線桿後仍企圖衝撞員警，警方為保護執勤安全朝車輛左前輪開槍制止，酒測值高達0.71毫克，依法送辦。

苗栗狠翁被嫌機車臭...亮刀刺殺騎士當場噴血 險奪命判5年2月

苗栗游姓老翁騎1輛車齡近30年打擋車上山沿途排放白煙、廢氣，楊姓機車騎士揚言檢舉，游竟揮刀刺他脖子釀噴血，行凶後還將楊機車踹入水溝；苗栗地院一審以調解成立認為游「情堪憫恕」，減刑後依殺人未遂罪輕判4年2月，台中高分院二審直言游凶殘，減刑不當，撤銷改判他5年2月，仍可上訴。

酒測值0遭警刁難？他Po文控歧視「做工的人」 北市警：純屬誤會未開罰

一名工人在社群threads發文，稱開車時莫名被懷疑酒駕遭員警攔查，孰料酒測值為0，事後被「刁難」稱乘客抽煙要開罰駕駛、拿手機錄影自保是「開車用手機」，硬要開罰單。對此，北市警方指出，員警是維護酒測程序正確性，無刁難或執法不當，事後也沒有開出任何一張罰單。

朝女生安全帽撒尿⋯ 少年遭動私刑教訓圍毆30分鐘

高雄市一名少年因調皮惡作劇，竟朝著女性友人的安全帽內「撒尿」，未料此舉惹惱了女友人的乾姐，乾姐乾脆叫來男友，攜帶鐵棍在市區停車場堵人，當街圍毆該名「尿迷心竅」的少年近半小時，橋頭地院審結將乾姐依妨害秩序等罪判處有期徒刑9月、緩刑3年。

操作網路銀行密碼被偷窺記下 女房東遭女房客偷轉走12萬

簡姓女房客利用謝姓女房東在她身旁操作手機，暗中記下網路銀行帳號、密碼，再趁房東信任請她幫忙排除手機問題交付合管時，登入房東網銀轉走12萬元到自己帳戶。法官依以不正方法將虛偽資料輸入電腦相關設備而取得他人財產罪，判簡女有期徒刑3月，緩刑2年。

便當店女員工為細故拍顧客一巴掌 法官判老闆連帶賠償4萬元

台南便當店鍾姓女員工去年4月間因與女顧客細故起爭執，當眾掌摑對方左臉頰而挨告，鍾女犯傷害罪被判拘役30日外，老闆也遭連帶求償30萬元，鍾女辯正當防禦，老闆則說這不是業務範圍，法官認老闆未就已盡監督責任舉證，判鍾女與老闆應連帶給付對方4萬元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。