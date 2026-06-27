酒測值0遭警刁難？他Po文控歧視「做工的人」 北市警：純屬誤會未開罰

一名工人在社群threads發文，稱開車時莫名被懷疑酒駕遭員警攔查，孰料酒測值為0，事後被「刁難」稱乘客抽煙要開罰駕駛、拿手機錄影自保是「開車用手機」，硬要開罰單。對此，北市警方指出，員警是維護酒測程序正確性，無刁難或執法不當，事後也沒有開出任何一張罰單。

該貼文開頭就是「做工的人到底是有罪還是怎樣？開貨車就活該被貼標籤？」且附上影片，吸引眾多網友瀏覽。文章指出，他是做工的人，當天開貨車被警察攔下，警方一口咬定「有酒味」，他配合攔查，但在漱口時，員警因擔心影響檢測結果而搶奪擠壓水瓶，導致水噴濺到雙方臉上，引發員警不滿咆哮。

駕駛憤憤不平稱，最後酒測值為0，完全沒飲酒，但警察隨後以乘客抽菸、使用手機錄影等理由試圖開罰單，要罰3000元，讓他不滿稱「我拿手機反拍保護自己，你跟我說這叫行駛中？法規明明規定停穩靜止就不罰」，質疑警察吃定基層勞工和老實人，惡意刁難。

貼文曝光引發網友熱議，不少民眾分享自己被警察攔查的經驗，隨後版主補充說，當天下午才去天母派出所領回遺失的錢包，孰料離開不到一分鐘等紅燈，就被警察詢問「有沒有喝保利達跟啤酒？」，前一秒覺得世界很美好，後一秒被警察當賊防。

台北市士林警分局指出，事發在25日下午近5點，員警見該貨車行跡不穩上前攔查，且現場確實聞到酒氣，才依程序要求駕駛實施酒測。

酒測前，員警有依程序提醒可適量漱口，惟雙方對飲水方式認知有落差，且酒測過程中駕駛情緒激動，需進行多次吹氣才完成酒測，因此產生誤會，絕非刻意刁難。

至於民眾指控警方企圖強行開單，警方澄清當下僅針對相關交通法規進行告知與勸導，並沒有實際舉發。

警方強調，整個盤查過程僅約6分鐘左右，執行交通稽查皆秉持依法行政原則，且尊重民眾錄影蒐證的權利，若民眾對執法過程仍有疑慮，可透過正式的申訴或陳情管道提出，警方將依程序調查釐清。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康