快訊

MLB／「我一直做好準備！」 鄭宗哲首安誕生「基襪大戰」直呼不可思議

24小時內恐溢流！花蓮萬里溪堰塞湖升級紅色警戒

梅西26公尺巨像掀熱議！背面視角太有事 金盃位置成焦點

聽新聞
0:00 / 0:00

操作網路銀行密碼被偷窺記下 女房東遭女房客偷轉走12萬

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

簡姓女房客利用謝姓女房東在她身旁操作手機，暗中記下網路銀行帳號、密碼，再趁房東信任請她幫忙排除手機問題交付合管時，登入房東網銀轉走12萬元到自己帳戶。法官依以不正方法將虛偽資料輸入電腦相關設備而取得他人財產罪，判簡女有期徒刑3月，緩刑2年。

基隆地院判決書指出，簡姓女房客去年6月間，在謝姓女房東操作手機密碼登入網路銀行之際，將密碼默記於心，同年6月間，趁謝女信任請求簡女代為處理手機操作問題，將手機交付保管之際，輸入謝女華南銀行網路銀行帳號密碼登入。

簡女在6月4、6、7日連續三天，分別轉走謝女帳戶存款2、5、5萬元到她彰化銀行帳戶，共計12萬元，完成轉帳程序後，馬上再分次提領出來。謝女多日後刷存摺才發現帳戶短少12萬元報案，警方追查涉案簡女到案。

法官審理指出，簡女利用謝女將手機交付保管處理操作問題時，將房東帳戶內款項轉匯至自己帳戶再提領，除侵害他人財產法益外，並危及資訊安全，更影響銀行對於帳戶資金管理之正確性，考量坦承犯行，且已將12萬元全數返還，一時失慮案，判簡女有期徒刑3月，緩刑2年。

法官說，意圖為自己或第三人不法之所有，以不正方法將虛偽資料或不正指令輸入電腦或其相關設備，製作財產權之得喪、變更紀錄，而取得他人之財產者，處7年以下有期徒刑，得併科70萬元以下罰金。

銀行界人士表示，網路銀行須密碼才能啟動，但手機交付他人使用時，如果密碼又被人掌握，就有被冒名登入操作的風險，切記在輸入密碼操作時，要慎防旁邊有沒有其他人窺視，或其他外洩方式，也不要任意將手機交付他人，脫離自己的視線，恐被人操作銀行帳戶及相關資料。

操作網路銀行密碼被偷窺記下，女房東遭女房客偷轉走12萬。記者游明煌／攝影
操作網路銀行密碼被偷窺記下，女房東遭女房客偷轉走12萬。記者游明煌／攝影

房東 房客 手機

延伸閱讀

出租兩提款卡當詐團人頭戶獲酬60萬元 願賠償被害人換輕判

網銀轉帳要用點數卡開通？龍潭男3萬血汗錢險遭詐

假房客真竊賊！英國女子長期詐租兼偷竊 名錶珠寶全被拿走

掃碼陷阱 TWQR淪詐團洗錢新工具

相關新聞

影／拒檢、蛇行、撞車、撞警　水里酒駕男瘋狂逃亡槍響畫下句點

南投縣水里鄉昨晚驚傳警匪追逐，1名有酒駕前科的55歲林姓男子酒後開車遇警方攔查，不僅拒檢逃逸，沿途闖紅燈、逆向、蛇行等共36項違規，擦撞機車、自撞電線桿後仍企圖衝撞員警，警方為保護執勤安全朝車輛左前輪開槍制止，酒測值高達0.71毫克，依法送辦。

苗栗狠翁被嫌機車臭...亮刀刺殺騎士當場噴血 險奪命判5年2月

苗栗游姓老翁騎1輛車齡近30年打擋車上山沿途排放白煙、廢氣，楊姓機車騎士揚言檢舉，游竟揮刀刺他脖子釀噴血，行凶後還將楊機車踹入水溝；苗栗地院一審以調解成立認為游「情堪憫恕」，減刑後依殺人未遂罪輕判4年2月，台中高分院二審直言游凶殘，減刑不當，撤銷改判他5年2月，仍可上訴。

酒測值0遭警刁難？他Po文控歧視「做工的人」 北市警：純屬誤會未開罰

一名工人在社群threads發文，稱開車時莫名被懷疑酒駕遭員警攔查，孰料酒測值為0，事後被「刁難」稱乘客抽煙要開罰駕駛、拿手機錄影自保是「開車用手機」，硬要開罰單。對此，北市警方指出，員警是維護酒測程序正確性，無刁難或執法不當，事後也沒有開出任何一張罰單。

朝女生安全帽撒尿⋯ 少年遭動私刑教訓圍毆30分鐘

高雄市一名少年因調皮惡作劇，竟朝著女性友人的安全帽內「撒尿」，未料此舉惹惱了女友人的乾姐，乾姐乾脆叫來男友，攜帶鐵棍在市區停車場堵人，當街圍毆該名「尿迷心竅」的少年近半小時，橋頭地院審結將乾姐依妨害秩序等罪判處有期徒刑9月、緩刑3年。

操作網路銀行密碼被偷窺記下 女房東遭女房客偷轉走12萬

簡姓女房客利用謝姓女房東在她身旁操作手機，暗中記下網路銀行帳號、密碼，再趁房東信任請她幫忙排除手機問題交付合管時，登入房東網銀轉走12萬元到自己帳戶。法官依以不正方法將虛偽資料輸入電腦相關設備而取得他人財產罪，判簡女有期徒刑3月，緩刑2年。

便當店女員工為細故拍顧客一巴掌 法官判老闆連帶賠償4萬元

台南便當店鍾姓女員工去年4月間因與女顧客細故起爭執，當眾掌摑對方左臉頰而挨告，鍾女犯傷害罪被判拘役30日外，老闆也遭連帶求償30萬元，鍾女辯正當防禦，老闆則說這不是業務範圍，法官認老闆未就已盡監督責任舉證，判鍾女與老闆應連帶給付對方4萬元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。