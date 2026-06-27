操作網路銀行密碼被偷窺記下 女房東遭女房客偷轉走12萬

簡姓女房客利用謝姓女房東在她身旁操作手機，暗中記下網路銀行帳號、密碼，再趁房東信任請她幫忙排除手機問題交付合管時，登入房東網銀轉走12萬元到自己帳戶。法官依以不正方法將虛偽資料輸入電腦相關設備而取得他人財產罪，判簡女有期徒刑3月，緩刑2年。

基隆地院判決書指出，簡姓女房客去年6月間，在謝姓女房東操作手機密碼登入網路銀行之際，將密碼默記於心，同年6月間，趁謝女信任請求簡女代為處理手機操作問題，將手機交付保管之際，輸入謝女華南銀行網路銀行帳號密碼登入。

簡女在6月4、6、7日連續三天，分別轉走謝女帳戶存款2、5、5萬元到她彰化銀行帳戶，共計12萬元，完成轉帳程序後，馬上再分次提領出來。謝女多日後刷存摺才發現帳戶短少12萬元報案，警方追查涉案簡女到案。

法官審理指出，簡女利用謝女將手機交付保管處理操作問題時，將房東帳戶內款項轉匯至自己帳戶再提領，除侵害他人財產法益外，並危及資訊安全，更影響銀行對於帳戶資金管理之正確性，考量坦承犯行，且已將12萬元全數返還，一時失慮案，判簡女有期徒刑3月，緩刑2年。

法官說，意圖為自己或第三人不法之所有，以不正方法將虛偽資料或不正指令輸入電腦或其相關設備，製作財產權之得喪、變更紀錄，而取得他人之財產者，處7年以下有期徒刑，得併科70萬元以下罰金。

銀行界人士表示，網路銀行須密碼才能啟動，但手機交付他人使用時，如果密碼又被人掌握，就有被冒名登入操作的風險，切記在輸入密碼操作時，要慎防旁邊有沒有其他人窺視，或其他外洩方式，也不要任意將手機交付他人，脫離自己的視線，恐被人操作銀行帳戶及相關資料。