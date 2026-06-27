便當店女員工為細故拍顧客一巴掌 法官判老闆連帶賠償4萬元

台南便當店鍾姓女員工去年4月間因與女顧客細故起爭執，當眾掌摑對方左臉頰而挨告，鍾女犯傷害罪被判拘役30日外，老闆也遭連帶求償30萬元，鍾女辯正當防禦，老闆則說這不是業務範圍，法官認老闆未就已盡監督責任舉證，判鍾女與老闆應連帶給付對方4萬元。

檢方起訴，鍾女於去年4月3日上午10時30分許在便當店內，因細故與顧客爭執，出手掌摑其左臉頰，對方驗傷後提起刑事告訴外，認鍾女於公眾場合，以強暴方式侮辱她，因而受有精神損害，對鍾女及老闆連帶求償精神慰撫金30萬元。

台南地院認鍾女犯傷害罪處拘役20日，檢察官不服上訴，合議庭改判處拘役30日，可易科罰金確定。

鍾女指出，案發當時對方不斷對她冷嘲熱諷，以及台語辱罵她，而她出手碰觸對方左臉頰方式，藉以阻止對方繼續出言辱罵她，自應屬正當防衛行為阻卻違法；對方請求精神慰撫金30萬元，顯然過高。

老闆表示，兩人在店內發生衝突，顧客罵「靠腰、靠北」，鍾女請對方不要繼續再罵，對方還是繼續罵，因為鍾女剛好前段時間長輩過世，情緒失控就打對方巴掌，店面是開放空間，沒有公權力去阻止這件發生，也不是業務範圍內。

台南簡易庭指出，法官無從認定原告有先行故意言語辱罵鍾女一事；縱認原告有為其相關言論，也非鍾女出手掌摑原告正當理由。同時，老闆雇用鍾女擔任便當店員工，致原告受傷害，且未就已盡監督責任舉證，老闆仍應就其員工行為負損害賠償責任。

台南簡易庭考量兩造身分、地位及經濟能力、鍾女侵權行為手段、方法及加害程度、原告痛苦程度及本件衝突發生緣由等一切情狀，認為原告請求精神上損害賠償以4萬元為適當。