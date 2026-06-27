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武術男到銀行開戶突然想炫技 把保全當練武對象…險打斷他手挨告

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中陳姓男子到銀行開戶時，和分行經理談及自己學太極拳、武術等經驗，當場興起打算炫技，還把一旁身材壯碩保全當成練武對象，稱「你相不信相信我3秒鐘將他撂倒」，並拉住敲他手腕3次釀受傷，檢方依傷害罪嫌起訴陳，法院審理時陳和保全和解，對方撤告，法院判不受理。

檢方起訴指出，陳男2025年9月8日到某銀行開戶，過程中他提及自己修習太極拳、氣功及具備武術經歷，和分行曹姓經理相談甚歡。

陳男因見分行內馬姓保全身型壯碩，他一時興起，為誇炫自己武術技巧，竟基於傷害人身體犯意，先對曹姓經理稱「你相不相信我3秒鐘可以把他撂倒？」

陳再隨出手拉住馬男左手腕，並以右手連續敲擊馬的左手腕3次，再對一旁的曹說「第4下再敲下去，左手腕就準備要斷掉了。」

結果陳男行為造成馬姓保全左側前臂挫傷，經對方提告，檢方認定他犯嫌明確依傷害罪嫌起訴。

台中地院審理期間，陳男、馬男達成和解，馬今年5月也具狀撤告；中院審酌，傷害罪是告訴乃論之罪，考量已撤告，依規定不經言詞辯論，判處本件公訴不受理。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

保全 台中

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