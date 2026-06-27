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火爆替代役男被約談！遭糾正服裝竟痛毆少校輔導長

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火爆替代役男…情緒管理不佳被約談 遭糾正服裝竟又痛毆少校輔導長

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

潘姓男子擔任替代役期間情緒管理不佳曾被約談，後經少校輔導長糾正他服裝又不滿，竟失控揮舞鋁棒、剪刀，又出拳痛毆其左手，並丟警棍、塑膠椅等，脫序行為遭內政部函送偵辦；法院以潘造成公務員人身安全威脅，依妨害公務罪判他4月徒刑，可上訴。

檢方查，潘男於替代役暨社會韌性訓練執行中心直屬大隊勤務一中隊擔任替代役役男期間，因涉有違反團體紀律情緒管理不佳，經大隊少校輔導長前往約談。

潘男2025年10月27日在中心時，又因不滿輔導長糾正他的服裝儀容，竟持鋁棒作勢毆打，又徒手朝對方揮拳揍其左手臂，還以警棍、水瓶，塑膠椅丟擲，甚至拿剪刀要攻擊，過程中還不斷飆罵三字經，全案經內政部函送偵辦。

檢方訊時，潘坦承不諱，被害輔導長指證歷歷，也提出驗傷證明，並有內政部調查、現場監視器可佐證，偵結依對於公務員依法執行職務時施強暴罪嫌起訴他。

台中地院審酌，潘明知輔導長是執行公務的軍職人員，竟對他作勢攻擊、毆打、丟物品及出言侮辱，以此方式妨害公務員執行職務，造成公務員人身安全威脅，侵害公務機關執行職務嚴正性。

中院審酌潘犯後坦承、侵害程度等一切情狀後，依妨害公務執行罪判他4月徒刑，得易科罰金。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

役男 替代役 情緒

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