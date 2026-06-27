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行人路中拍照倒退被貨車撞傷這原因駕駛無罪還清白 法官：難以閃避

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

楊姓男子開小貨車行經隆市中正區信三路時，與一名拍照的行人卓女發生碰撞，導致卓女當場倒地，右腳第四近端趾骨骨折併腳背擦傷，被控過失傷害罪，經檢方提起公訴。法官認為，經鑑定楊男車輛遵行車道行駛，閃避不及碰撞肇事，「卓女後退進入車道、妨礙交通，為肇事原因。」判決楊男無罪，還其清白。

基隆地院判決書指出，楊男被控2024年5月18日下午1時55分許，開小貨車沿基隆市中正區信三路往義一路方向行駛，行經信三路時，應注意車前狀況，並隨時採取必要的安全措施，而依當時天候晴、視距良好等情形，並無不能注意之情事，疏未注意撞擊在路旁拍照的行人卓女，卓女當場倒地，右腳第四近端趾骨骨折併腳背擦傷，提告過失傷害罪，經檢方起訴。

判決書說，楊男坦承發生車禍，但堅詞否認有何過失傷害，他主張，卓女站在馬路中倒退走然後撞到他的車，不是他去撞到她，他並沒有過失。

法官審理指出，卓女受傷確因雙方發生碰撞，但經交通鑑定書，楊男車輛遵行車道行駛，突遇卓女後退入車道而來，閃避不及碰撞肇事，卓女後退進入車道、妨礙交通為肇事原因；反之，楊男則無肇事因素。

法官說，楊男駕駛車輛直行過程中，卓女站於路中，背對車輛而未能注意到車輛，卓女人右腳向後跨，因向後退並侵入楊男車輛直行的範圍，卓女右腳旋遭車輛左前輪撞及，有影像畫面截圖佐證。

楊男是否未注意車前狀況？法官說，發生車禍前，楊男車輛與卓女即十分接近，卓女右腳突然向後跨，實非楊男所能反應，自難認定有何過失可言。檢方所舉證據難以證明楊男有違反應注意義務未注意的過失。

行人路中拍照倒退被貨車撞傷，法官這原因判駕駛無罪還清白：難以閃避。記者游明煌／攝影
行人路中拍照倒退被貨車撞傷，法官這原因判駕駛無罪還清白：難以閃避。記者游明煌／攝影

行人 基隆 車道

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