八仙塵爆 觀光署、新北市府判賠2100萬

聯合報／ 記者林孟潔李承穎孟嘉美／連線報導

八仙塵爆發生至今日滿十一年，死者家屬請求國家賠償一億兩千萬元，最高法院認為觀光署新北市政府長期怠於執行職務，與人民損害有因果關係，判賠七名家屬各三百萬元精神慰撫金，共計二一○○萬元，全案確定。

最高法院認為，公務員怠於執行職務，若導致人民置身文明社會中所不應存在危險的關鍵因素，或大幅增加人民自由或權利有受侵害的危險，危險終轉為實害者，就應認定與損害間有因果關係，縱使有自然災害、被害人自己或第三人行為介入等共同原因，不影響因果關係存在。

判決指出，更一審認定八仙樂園內「快樂大堡礁」是未經核准擅自經營的違建設施，觀光署二○○六年起即知八仙樂園營業面積逾核准面積兩倍以上，且有違規遊樂設施，卻長期未裁處罰款、處分定期停止營業、廢棄營業執照等，防止違規設施造成危險。

最高院指出，新北市政府知悉樂園內有違法設施，卻未落實要求八仙公司改善，並未經複檢前不得使用或陳報觀光署，任由違建設施繼續存在；又明知「快樂大堡礁」非供農業使用，卻未依法裁罰、勒令拆除、改建、停止使用或恢復原狀，長期容任違建設施存在。

判決指出，塵爆雖肇因是粉塵遇熱源發生爆燃，但觀光署、新北市府長期怠於執行職務，使違建設施持續存在，與塵爆有因果關係；違建設施民眾不經主管機關檢查並公告，根本無從得知，難認被害人參加派對是「自甘冒險」，並無過失。

觀光署 新北 八仙事件 國賠

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