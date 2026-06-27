剴剴案訪視員 涉偽造訪視紀錄起訴

台北地檢署續追查「剴剴」兒虐致死案，文山居托中心訪視人員林心慈遭控訪視照片與兒福社工陳尚潔的訪視照片僅差一日，陳的照片剴剴額頭有大片瘀青，但林的照片卻未見任何傷勢，顯有矛盾，北市府告發後，檢方查出偽造訪視紀錄等不實內容，昨依行使業務上登載不實文書罪嫌起訴林。

檢方調查，林心慈應對所觀察到的事件「詳細交代」避免審閱紀錄者無法閱讀或擷取不到重點，卻因「在職進修」，恐無法在規定的訪視月份訪視、七天內上傳例行訪視紀錄表，而涉嫌偽造紀錄日期。

起訴指出，林心慈在二○二三年六月卅日、九月廿二日到保母劉彩萱居托處所訪視，拍攝居托處照片，涉嫌偽造成二○二三年七月十二日、九月廿六日訪視紀錄表、請領單據等，營造七月十二日、九月廿六日訪視五名兒童剴剴、潘童、陳童、林童、蔡童居家托育等不實內容，並傳給不知情的黃姓督導。

中正大學犯罪防治學系教授鄭瑞隆表示，受託單位訪視不實或製作假紀錄、根本沒訪視，屬嚴重違規，政府有責任介入督導，依行政契約視違規程度來適法性行政懲處，例如輕則責令限期改善、扣違約金，重則停止合約等處理。

社會局指出，林心慈目前已離職，當時為釐清實際訪視時間、兒童受傷時間序及相關事實，移請北檢依法偵辦。今年初建立「北市居家托育服務中心訪視人員公出訪視管理原則」，與各團體共同討論公出申請、打卡及抽案查核等規範，如發現不實，將依雙方簽訂的勞務採購契約續處。