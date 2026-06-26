捲入假冒罷免提議書…何博倫一審被判1年 不服上訴遭駁回

嘉義地檢署偵辦民進黨立委陳冠廷罷免提議書偽造案，起訴10人，一審認國民黨嘉義縣黨部書記長楊富程、立委王育敏辦公室主任何博倫等10人犯非公務機關非法利用個人資料罪，分別被判10月至1年10月不等徒刑，均宣告緩刑。何被判1年不服上訴，二審認無不當或違法而駁回。

一審認何共同非公務機關非法利用個人資料罪判刑1年，緩刑4年，緩刑期間付保護管束，並應向公庫支付20萬元及提供80小時義務勞務。

何及律師主張，何並非本案犯罪核心參與角色，且職務內容僅是襄助立法委員於國會行使立法職權，未涉及地方選舉或罷免事務。原判決將「立法委員辦公室主任」此一身分，作為加重其刑責的重要量刑因素，將彼此完全不相干事項混為量刑依據，已違反罪責相當原則。且原判決以他偵訊初期未坦承犯罪，而為其犯後態度不利評價。

他表示，原判決認定遭不法利用個人資料作為罷免案提議人的人數超過2500人，而認他犯行情節重大，但依原判決引用起訴書附表，他實際僅抄寫164人的提議人名冊資料。與他行為地位相近的其他涉案人員中，尚有8人僅獲緩起訴處分。

他指出，原判決既認定他非核心或主導角色、無前科紀錄、犯後已坦承行為、足認暫不執行刑罰即可達到矯正目的，卻未具體指出他尚有何再犯風險，或持續監督必要性情形下，逕行附命接受保護管束，導致他依公職人員選舉罷免法第26條規定，喪失登記為候選人資格。

台南高分院合議庭表示，律師以基隆地院院對罷免連署不實案判例，主張何犯罪情節尚輕，而為他請求判處6月以下有期徒刑，經審酌他並非自始即坦承犯行，且遭不法利用個人資料作為罷免案提議人的人數超過2500人，人數眾多，難與基隆地院判決所涉案情相為比擬。

合議庭表示，經核原審就何犯罪情節、犯罪所生危害、犯後態度及其家庭生活、經濟狀況等一切情狀已多所考量，並未逾越法定刑度，也無違背公平正義精神，或有違反比例原則情事。

合議庭認為，原判決就何與同案被告犯罪情節，已為不同量刑，並無「僅」以何時任立法委員王育敏嘉義縣服務處主任身分，作為「加重其刑」依據；況依何犯罪情節，較同案被告王姓女子、吳姓女子2人偽造名冊較多，但2人經量處與何相同刑度，並無過重情事。

合議庭強調，原判決就何所處刑及附負擔緩刑宣告，均無違反比例原則、平等原則，而有裁量濫用不當，也無違法。